Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il Comic-Con ha portato il primo sguardo a X-Men ’97, ma quella non è stata l’unica novità a uscire dal panel del Marvel Animation: è stato infatti annunciato che la seconda stagione è già in lavorazione, continuando la storia iniziata con X-Men: The Animated Series. Nel frattempo i fratelli Newton stanno componendo la colonna sonora dello show, che “riporta quel suono classico degli anni ’90 con un tocco un po’ moderno”.

Rogue, Gambit, Wolverine, Cyclops, Jean Grey, Beast, Cable, Bishop, Forge e Morph sono tornati, affiancati da Nightcrawler e Roberto Da Costa come Sunspot. Magneto guiderà gli X-Men in assenza di Xavier, poiché Sinister si oppone al gruppo. "Sinister è tornato alla grande", ha dichiarato Beau DeMayo, "Terrà nel fuoco il destino degli X-Men e dirà all’umanità...di affrontare il futuro".

Brad Winderbaum dei Marvel Studios, ha recentemente affermato:

"Questo è il primo titolo di X-Men prodotto dai Marvel Studios. Che primo fantastico passo per reintrodurre il pubblico agli X-Men con uno sguardo a una delle epoche più importanti dei fumetti degli X-Men, che sono stati gli anni ’90. Quello stile iconico che ha le sue radici in Chris Claremont, ed è celebrato in Jim Lee. Nel corso degli anni la pietra di paragone, che sentiamo più e più volte, è X-Men: The Animated Series".

X-Men ’97 sarà disponibile su Disney+ ad autunno 2023.

Fonte: Comic Book