Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 24 aprile 2022

La serie di Amazon Prime Video aderisce abbastanza strettamente ai fumetti di Garth Ennis su cui è basata, ma non ha mai avuto paura di deviare dal suo materiale originale per creare storie che abbiano un senso per i personaggi dello show. All'inizio, il creatore della serie Eric Kripke ha inventato un eroe che non avrebbe mai dovuto essere in The Boys, ma il motivo per cui ha aggiunto un personaggio completamente originale ai Sette ha molto senso.

The Boys introduce gli spettatori ai Sette, un gruppo di eroi corrotti in stile Justice League. Gli eroi in cerca di fama sono quasi interamente estratti dalle pagine dei fumetti: Patriota, Queen Maeve, Abisso, A-Train, Black Noir e Starlight sono tutti membri chiave della squadra nello show come nei fumetti. Poi c'è Translucent, l'invisibile membro dei Sette che passa la maggior parte del suo tempo nel bagno delle donne, che non ha affatto una controparte nei fumetti. Invece, viene creato da Kripke per cambiare un elemento chiave dei fumetti e per creare una trama centrale più coesa per lo spettacolo.

La personalità

Translucent è un "eroe" molto corrotto che abusa sia dei suoi poteri che della sua autorità. Piuttosto che salvare le persone dal pericolo, Translucent è più preoccupato per le sue finanze e spia le donne in bagno, mostrando una tendenza molto perversa. Probabilmente a causa del fatto che deve essere nudo affinché la sua invisibilità sia efficace, Translucent non è affatto imbarazzato nell'apparire senza vestiti. Quando viene scoperto da Queen Maeve nel bagno delle donne alla Torre dei Sette, diventa visibile ed esce completamente nudo al posto di rimanere invisibile.

Translucent è anche piuttosto egocentrico e fiducioso delle sue capacità, solo ulteriormente migliorate dalla sua pelle (apparentemente) indistruttibile. Quando viene catturato e imprigionato in una gabbia elettrificata è abbastanza calmo, senza nemmeno una leggera trepidazione, del tutto certo che Patriota lo avrebbe trovato e salvato. Quando Butcher tenta di sparargli e il proiettile è rimbalzato su di lui in modo innocuo, Translucent ride in modo derisorio in faccia ai suoi rapitori, sostenendo di essere invincibile.

Nonostante le numerose atrocità di cui lui e i suoi compagni membri dei Sette sono responsabili, non lo si percepisce ancora come un cattivo. Translucent è molto perspicace, è orgoglioso della sua capacità di leggere le persone, deducendo fatti chiave sulla personalità di Hughie dopo una breve conversazione. Nonostante il suo discernimento, la sua eccessiva sicurezza lo porta a sottovalutare i suoi nemici. Questo alla fine diventa la sua rovina quando non riesce a realizzare il suo tentativo di convincere Hughie a lasciarlo fallire, portando alla sua morte.

La sua arroganza non persiste quando viene messo alle strette: quando i Boys finalmente escogitano un modo per ucciderlo, la sua arroganza cade e diventa molto codardo, disposto a svelare qualsiasi informazione sui Sette o sulla Vought in cambio della sua salvezza, indipendentemente dalle ripercussioni. Implorando per la sua vita, parla volontariamente dei rifornimenti del Composto V di A-Train, indirizzandoli a Popclaw. Offre anche la sua assistenza per aiutare i Boys se lo risparmiano. Inoltre, quando Hughie minaccia la sua vita con il detonatore, Translucent prova ripetutamente approcci diversi per convincere Hughie a risparmiargli la vita.

Nonostante tutti i suoi difetti, Translucent (secondo suo figlio Maverick) era almeno un padre attento.

La sostituzione di Jack da Giove

Nei fumetti i Sette includono un eroe noto come Jack da Giove che viene presentato come un extraterrestre. Come la maggior parte degli eroi di questo universo, Jack non ha molto interesse a salvare davvero le persone. Invece, è un edonista ossessionato dalla fama con poca influenza tra i suoi compagni di squadra.

Jack possiede alcuni superpoteri divertenti, inclusa la capacità di volare e di diventare invincibile quando dice la parola "Carpo": questa è la portata delle sue capacità - che lo rendono abbastanza insignificante. Nei fumetti, viene ucciso da Butcher con l'accusa di aver ucciso il suo cane, Terrore, e la sua morte non ha molto impatto poiché non è particolarmente amato dai suoi compagni di squadra.

Come storia di copertura, la Vought lo spaccia come un extraterrestre proveniente da Giove. In realtà, durante l’Herogasm, viene chiamato Jack da Compton: questo rivela le sue vere origini di ragazzo di colore proveniente dal ghetto di Los Angeles. È un forte tossicodipendente, arriva perfino a iniettarsi droghe tagliate con il muco vaginale di Queen Maeve, è incline a lasciare che le cose facciano il loro corso nei Sette e va molto d’accordo con A-Train. Proprio come Abisso, risente della poca popolarità rispetto a quella di Patriota, Black Noir e Queen Maeve. Non c’è da stupirsi poi molto, dato che nei fumetti Butcher lo deride affermando che non potrebbe vincere nemmeno contro Stephen Hawking!

The Boys non segue i fumetti alla lettera, ma Kripke ha fatto di tutto per assicurarsi che lo show non adotti un approccio esclusivamente di fantasia. Invece, si è concentrato sull'idea che tutti i supereroi sono fatti, non nati. La semplice esistenza di Jack costringerebbe la tesi centrale dello show a crollare.

Alla domanda sulla decisione di sostituire Jack con il personaggio completamente nuovo di Translucent, Kripke ha detto:

"Stiamo cercando di rendere lo spettacolo il più fondato possibile - e la storia per il pubblico è che le persone sono nate improvvisamente e spontaneamente con questi poteri. Questa non è la verità, ovviamente, ma la Vought sta proponendo al pubblico una mitologia simile a quella dei Mutanti. Dire che uno di loro è un alieno uccide un po' quel mito. Jack si è sempre sentito troppo fantastico per il mondo che stavamo cercando di creare".

In un'altra intervista ha condiviso che l'eliminazione di personaggi fantastici come Jack ha permesso allo spettacolo di rimanere concentrato sulla più ampia storia di corruzione che ha prodotto gli "eroi" del mondo:

"Per me, tutta la migliore fantascienza è il 90% della realtà. Dico sempre che l'unica magia che ti è consentita nello spettacolo è questo vaccino chiamato Composto V, e capita di dare alle persone superpoteri imprevedibili, nient'altro".

Quindi Hughie chi uccide nei fumetti?

La prima volta che Hughie uccide un Super è una cosa importante nei fumetti come nello show. Nella prima stagione di The Boys, Hughie è perseguitato dal fatto di aver fatto esplodere Translucent: questo segna un punto di non ritorno per lui, che abbandona la sua vecchia vita per unirsi a Butcher e al resto dei Boys, dimostrando anche quanto lui e Butcher siano davvero diversi. Hughie sente il peso di avere nelle sue mani la vita di un'altra persona in un modo che il suo mentore non sente.

La serie a fumetti di Ennis è probabilmente più oscura dello show, e certamente presenta una discreta quantità di violenza gratuita, ma i fumetti non sorvolano sul fatto che per Hughie, questo evento, lo fa vivere nel rimpianto. La differenza principale è che nei fumetti Hughie uccide Blarney Cock, ma in modo accidentale piuttosto che volontaria. Sempre nel materiale originale, i Boys si iniettano il Composto V per combattere alla pari i Super, e la prima volta Hughie non capisce appieno la sua forza effettiva, il che lo porta a fare un buco nel petto del giovane Super.

Mentre Translucent non avrebbe mai dovuto essere un membro dei Sette, la sua aggiunta allo show non solo ha permesso a Kripke di snellire la trama della storia, ma ha anche portato a un momento probabilmente più potente nel viaggio di Hughie, che può scegliere se uccidere o meno Translucent: la scelta che compie continua a cambiare l'evoluzione del personaggio, un modo che una morte accidentale non avrebbe mai mostrato.

Alcune curiosità

Translucent non sembra essere una parodia di nessun supereroe in particolare, ma rappresenta piuttosto il tropo generale degli eroi con il potere dell'invisibilità . L'eroe dei fumetti della vita reale a cui assomiglia di più è il personaggio della Marvel la Donna Invisibile ma, tuttavia, Translucent non ha la capacità di creare campi di forza basati sull'energia cinetica. Né è capace di rendere invisibili altri oggetti, come può fare la Donna Invisibile. Un altro personaggio a cui assomiglia è Diamond Lil, che è anche invulnerabile. Tuttavia, a differenza di Translucent, Diamond Lil non può diventare invisibile.

Come sottolineato da Billy Butcher, il nome di Translucent significa semitrasparente, non invisibile, il che rende il suo nome piuttosto ironico.

Nei fumetti, Translucent non è un membro dei Sette, né è un personaggio notevole . È stato creato per la serie ed è un personaggio per metà originale. Uno dei cambiamenti più radicali ai fumetti è la sostituzione di Jack da Giove con Translucent, due personaggi completamente diversi, le uniche vere somiglianze sono i personaggi e il posto nei Sette.

, con un'immagine che mostra un bambino invisibile che indossa uno yarmulke e un tallit. Ironia della sorte, il suo sostituto Stormfront era una nazista. Sebbene la pelle di Translucent sia invulnerabile, i suoi organi interni non sono fatti dello stesso materiale e sono suscettibili a qualsiasi danno: è proprio questa caratteristica che permette di ucciderlo con un ordigno inserito nell'ano di Translucent.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.