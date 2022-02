Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

L'incredibile stravaganza di The Boys è sicuramente uno dei punti di forza della serie TV, ma non l'unico: quasi ogni personaggio dello spettacolo trasuda un fascino unico, al punto che non si può fare a meno di meravigliarsi della pura energia e della bellezza di ogni scena. Uno di questi è A-Train, che è probabilmente uno dei personaggi più odiosi dell'intero show...eppure, ogni scena con lui è un piacere da guardare.

In The Boys di Amazon Prime Video, la squadra dei Sette è una palese imitazione della Justice League se fosse stata corrotta dal capitalismo: c'è Patriota (occhiolino a Superman), Queen Maeve (occhiolino a Wonder Woman). E, naturalmente, non sarebbe completo senza il corrispettivo di Flash, A-Train.

Interpretato da Jessie T. Usher, A-Train è meglio conosciuto dagli spettatori per essere il ragazzo che ha letteralmente attraversato Robin nell'episodio pilota, ispirando così Hughie a unirsi al gruppo di anti-Super, i Boys. A quel tempo, A-Train era fuori controllo a causa dell'iniezione di Composto V, un potente quanto pericoloso potenziatore delle prestazioni.

Da lì, la sua storia si trasforma in una narrativa incentrata su un atleta insicuro che fa affidamento al Composto V per assicurarsi di rimanere il ragazzo più veloce del pianeta e mantenere il suo posto nei Sette. Inoltre, uccide la sua ragazza, Popclaw, per evitare che il mondo venga a conoscenza della sua dipendenza, ma viene comunque espulso dalla squadra per problemi cardiaci dovuti all'abuso di droghe.

Ma partiamo dall'inizio: come ha fatto a entrare nei Sette?

L'ingresso nei Sette e le differenze tra la serie TV e i fumetti

Prima che esistesse A-Train, c'era Mr. Maratona. Mentre la maggior parte dei Super ha poteri apparentemente unici, ci sono diversi speedster in giro per il mondo, quindi sono effettivamente sostituibili. Nella serie di Prime Video, Mr. Maratona viene menzionato solo due volte: quando la manager Ashley dice che A-Train è nei Sette da quattro anni più di lui, e quando Fiaccola ricorda di aver fatto intrufolare alcune ragazze alla Torre Vought con lui.

Nei fumetti, Mr. Maratona è morto quando i Sette hanno incasinato un salvataggio durante l'11 settembre (in cui era coinvolto anche LM), ma nello show non sappiamo perché abbia lasciato la squadra. Dal momento che il tragico salvataggio aereo di Patriota e Queen Maeve visto nella serie sostituisce la narrativa dell'11 settembre del fumetto, sembra possibile che Mr. Maratona non sia morto in quel modo. In effetti, considerando quanto A-Train sia preoccupato per la perdita del suo posto al tavolo dei Sette, è probabile che Mr. Maratona sia stato battuto da A-Train, forse perdendo velocità con l'età. È possibile, quindi, che A-Train ha gareggiato contro Mr. Maratona e ha vinto, ma per ora è ancora un mistero.

A-Train ha iniziato come membro della Teenage Kix - insieme alla sua fidanzata ormai defunta Popclaw e a Mesmerizer - prima di essere promosso ai Sette. Tuttavia, la sua posizione nella squadra è debole, poiché lo speedster Shockwave lo sfida a una corsa per il titolo di persona più veloce del mondo. A metà della stagione 2 Shockwave sostituisce A-Train. In quella che deve essere una strana coincidenza, questo episodio è andato in onda l'11 settembre, lo stesso giorno in cui Mr. Maratona è morto nei fumetti.

Ad ogni modo, quando A-Train fa trapelare informazioni sul fatto che Stormfront sia una nazista, viene accettato di nuovo nei Sette. Nonostante il suo tanto atteso ritorno, i fan sono preoccupati che il suo abuso di Composto V avrà effetti duraturi sulla sua velocità, ma dovremo aspettare la terza stagione di The Boys per scoprirlo.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Le caratteristiche: i pro e i contro di A-Train

Essendo un Super, una delle incredibili capacità che lo caratterizzano è sicuramente la velocità disumana: A-Train è in grado di muoversi a una velocità prodigiosa, apparendo come una mera sfocatura distorta agli spettatori. Ha scoperto il suo potere per la prima volta quando aveva tre anni, quando ha superato un proiettile sparato contro di lui (considerate che un proiettile standard da 9 mm si muove a circa 671 m/s). Questo gli permette di percorrere interi isolati della città in pochi secondi.

Utilizzando il Composto V, la sua velocità è ulteriormente migliorata, il che gli ha permesso di sconfiggere Shockwave in una corsa per il titolo di "uomo più veloce del mondo", stabilendo contemporaneamente un nuovo record per sé stesso. Tuttavia, il Composto V non gli consente un buon controllo - ha infatti ucciso accidentalmente Robin, la ragazza di Hughie. A-Train raggiunge velocità superiori a 447 m/s, risultando quindi più veloce della velocità del suono (343 m/s). Durante la sua gara con Shockwave, correva a 371 m/s, mentre Shockwave correva "solo" a 342 m/s. La grande differenza tra la velocità dell'A-Train bambino e l'A-Train adulto è probabilmente dovuta al fatto che, come abbiamo detto, con l'avanzare dell'età le prestazioni calano - e ovviamente anche gli effetti collaterali del Composto V avranno fatto la loro parte.

Nonostante la sua (per ora) ineguagliabile velocità, A-Train possiede una percezione accelerata: mentre viaggia ad alta velocità, è in grado di percepire il mondo che lo circonda come se fosse fermo. Durante una lotta con Starlight, per esempio, è stato in grado di schivare le sue mosse prima che avessero la possibilità di colpirlo.

Un'altra qualità invidiabile è sicuramente il suo metabolismo disumano: A-Train possiede un metabolismo altamente efficiente e incredibilmente veloce. Durante l'allenamento, deve consumare 3.000 calorie all'ora per mantenere la sua energia senza svenire e allenare la sua forza sovrumana, che ha usato - tra le tante volte - nella lotta con Kimiko scaraventandola attraverso più muri della metropolitana. La sua forza gli ha anche permesso di trainare lentamente un treno a più carrozze e tenere testa a Starlight (altro Super con una forza incredibile).

Ma c'è anche l'altro lato della medaglia. Come risultato dell'abuso del Composto V per migliorare le sue abilità, A-Train ha una condizione del cuore precaria, tant'è che ha avuto un infarto. La conseguente condizione cardiaca gli ha impedito di sforzarsi come prima. Oltre a ciò, come abbiamo visto nell'episodio pilota, ha problemi a controllare i suoi poteri. Poteri che hanno una forza e una durata limitate che, sebbene siano ancora maggiori di quelle di un essere umano, si trovano all'estremità inferiore dello spettro di Super. Il suo corpo è molto vulnerabile agli attacchi. Kimiko è infatti riuscita a rompergli una gamba con estrema facilità.

L'ennesimo punto debole di A-Train è il suo ego: è ossessionato dall'idea di rimanere l'uomo più veloce del mondo e parte dei Sette, quindi è disposto a fare qualsiasi cosa per mantenere il suo status. Ciò ha portato a un processo decisionale estremamente nocivo, in particolare la sua dipendenza dal Composto V che ha provocato gravi problemi di salute e comportamenti sconsiderati - che hanno dato inizio agli eventi della serie.

Alcune curiosità e altri paragoni coi fumetti

Nei fumetti sono A-Train, Patriota e Black Noir a molestare Starlight anziché Abisso - Una cosa da tenere a mente sulla versione a fumetti di A-Train è il fatto che è estremamente lascivo, con Abisso che prende alcune delle sue caratteristiche nello show, anche se in modo attenuato. Per cominciare, è il trio composto da lui, Homelander e Black Noir che molestano Starlight nei fumetti, non Abisso (che è sorprendentemente un bravo ragazzo, in confronto). Nei fumetti cerca anche di imporsi su Starlight, ma per lui non finisce molto bene. Il suo nome deriva dall'A Eighth Avenue Express - Una parte della metropolitana di New York City ospita un servizio di trasporto rapido chiamato A Eighth Avenue Express. A causa della sua popolarità a New York, è affettuosamente chiamato A-Train dai pendolari locali. Sapendo ciò, ora è piuttosto ovvio: il nome di A-Train è ispirato al soprannome di cui sopra. Una caratteristica dei Super così veloci è che hanno bisogno di essere sostituiti a causa dello sforzo che la corsa veloce richiede ai loro corpi. A-Train l'ha sperimentato in prima persona: assumere il Composto V per aumentare la sua forza e velocità ha danneggiato il suo corpo. Il fatto che sia tornato ai Sette dopo un infarto potrebbe benissimo implicare che i suoi giorni sono contati. Hughie era un grande fan di A-Train prima dell'incidente - C'è stato un tempo in cui Hughie era una delle tante persone che adoravano i Super, e A-Train era il suo preferito. Quell'ammirazione è sicuramente crollata quando A-Train ha ucciso Robin, lasciando le sue braccia mozzate come unico residuo di quella che era la luce splendente nella vita di Hughie. Il suo abuso di Composto V ha probabilmente anche rallentato le sue facoltà mentali - Probabilmente il cervello di A-Train è diventato così lento dopo aver assunto il Composto V che potrebbe non essere nemmeno capace di pensieri complessi. Dopotutto, è stata la prima persona che avrebbe potuto collegare i punti quando si è trattato di Hughie...ma non è riuscito a farlo. Essere l'uomo più veloce del mondo significa tutto per lui, forse anche troppo - A-Train ha solo un obiettivo in mente, al punto che l'unica cosa che conta davvero per lui è il suo posto nei Sette e il mantenimento del suo primato. Il fatto che abbia ucciso la sua ragazza, abbandonato suo fratello e spinto il suo corpo sull'orlo del baratro al punto da aver persino avuto un infarto, è una prova di quanto siano superficiali gli obiettivi di A-Train e di cosa sia disposto a fare per raggiungerli. A-Train non è un totale mostro: amava sinceramente Popclaw e non è ancora riuscito a superare la sua morte...anche se ha incolpato Hughie per evitare il senso di colpa per aver ucciso la persona che ama. Potrebbe non essere molto, ma è una piccola prova che indica che A-Train non è un totale pazzo psicopatico completo. A-Train è facile da odiare - Sappiamo che ha incolpato Hughie per la morte di Popclaw, anche se è stato Patriota a dirgli di farlo. Oltre a questo, è stato piuttosto disinvolto quando si è trattato della morte di Robin, di cui non si è mai veramente preso la responsabilità, il che significa che ha già fatto cose del genere innumerevoli volte.

La relazione con Popclaw

L'amore tra i due Super si trasforma in tragedia quando nella serie TV A-Train uccide Popclaw per mantenere nascosta la sua dipendenza dal Composto V, evento che dà vita a una serie di avvenimenti catastrofici.

Questa relazione, però, non è mai avvenuta nei fumetti. La loro storia è stata realizzata esclusivamente per lo spettacolo di Prime Video, in cui i due sono notevolmente più comprensivi della loro versione originale. Alla fine dei fumetti è A-Train che muore, mentre Popclaw è (presumibilmente) ancora viva.

Sempre in The Boys, la relazione di A-Train con Popclaw è difficile per diversi motivi: il Super si rifiuta di chiedere il permesso a Madelyn Stillwell per rendere pubblica la relazione, e Popclaw è decisamente contraria al suo uso spropositato del Composto V, dicendogli inoltre che non ha bisogno che sia il più veloce del mondo - concetto impensabile per lui, come detto poco fa.

La relazione tra i due diventa tesa dopo che Butcher e i Boys hanno ricattato Popclaw facendole rivelare informazioni sull'utilizzo di Composto V da parte di A-Train, informazioni che hanno portato a conseguenze catastrofiche - tra cui la morte della stessa Popclaw.

Cosa succederà ad A-Train nella terza stagione?

Nei fumetti, dopo l'uccisione della sua ragazza, Hughie uccide A-Train. Ma nella serie live-action Hughie lo salva dalla morte. Nel finale della prima stagione, il Super ha un grave infarto ed entra in coma; la sua lotta con Starlight lo ha reso debole. Quando si sveglia, nella seconda stagione, Patriota lo caccia dai Sette: A-Train ha perso la sua caratteristica velocità e non è entrato nella Top 20 delle persone più veloci del mondo.

Per quanto riguarda i prossimi episodi, data soprattutto le differenze col materiale originale, non è ancora stato deciso se e quando i produttori uccideranno A-Train o, eventualmente, se lo sostituiranno.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.