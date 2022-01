Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

The Boys è un successo per Amazon Prime Video, e i numeri ottenuti dalla scorsa seconda stagione sono il doppio rispetto a quelli della precedente. È così popolare da essere stata rinnovata per una terza ancor prima del rilascio della seconda e da ricevere un ordine per uno spin-off live-action e uno animato. Per i fan questa non è una notizia scioccante, perché The Boys è fenomenale: la storia e lo sviluppo dei personaggi è ciò che mantiene gli spettatori incollati allo schermo.

Ai fan del fumetto potrebbero non piacere tutte le modifiche apportate, ma è innegabile che lo spettacolo abbia fatto un ottimo lavoro mantenendone l'anima (ad esempio Patriota, nonostante sia uno dei personaggi più intimidatori della storia della TV, è facilmente manipolabile quanto fisicamente forte - aspetto molto simile al fumetto).

La versione seriale di Latte Materno quanto è distante dalla sua versione nei fumetti? E da cosa deriva il suo nome? Partiamo da quest'ultima domanda.

L'origine del nome e alcuni retroscena

Sappiamo dai fumetti originali che LM è una versione abbreviata di Latte Materno, ma da dove arriva questo appellativo? Ogni personaggio di The Boys ha un soprannome abbastanza autoesplicativo, ma questo personaggio sembra essere trascurato sotto questo punto di vista.

LM, come ogni personaggio principale, ha il suo arco narrativo, che è spiegato nel numero 35 del fumetto di The Boys intitolato Nothing Like It In The World.

La storia dietro il suo nome si basa sul fatto che da bambino sua madre ha tentato di svezzarlo dal suo latte materno, ma ogni volta che lo faceva era come se stesse per morire. Il latte di sua madre era equivalente alla sua forza vitale, e questo continuò nella sua vita adulta. Il latte materno di un'altra donna non avrebbe lo stesso effetto, ma a breve scopriremo perché.

In circostanze normali una madre smetterebbe di allattare naturalmente poiché non sarebbe più in grado di produrre latte, ma poiché LM non può vivere senza il latte di sua madre, possiamo presumere che stia ancora producendo in qualche modo il latte che suo figlio tiene a portata di mano.

LM ha un vero nome: Marvin T Milk - ma questo viene a malapena menzionato nella serie. Il suo arco narrativo - e il motivo per cui mantiene il suo nome LM - ruota principalmente attorno al retroscena di sua madre, e non solo alle origini di cui sopra.

La madre di LM lavorava in un magazzino che imballava barattoli di cibo per cani. Nello stesso luogo, sono stati condotti esperimenti con un composto (il composto V) che ha agito come delle radiazioni e ha iniziato ad avvelenare qualsiasi cosa con cui venisse a contatto.

Naturalmente, dopo un'esposizione prolungata, tutti gli operai della fabbrica sono stati colpiti. Alcuni hanno contratto malattie, alcuni sono morti, altri sono sopravvissuti ma con effetti collaterali. La madre di LM è una delle persone colpite.

Con il composto V permanente nel suo sistema, la madre ha trasmesso i suoi poteri ai suoi due figli: Michael e LM. Questo è il motivo per cui LM ha bisogno del latte materno di sua madre, poiché viene pompato di composto V.

Dopo aver scoperto che la Vought è responsabile di aver colpito i suoi figli, il padre di LM ha portato l'azienda in tribunale e ha vinto la causa. Non molto tempo dopo l'accordo, uno degli effetti collaterali del composto V si è manifestato in Michael, il quale ha iniziato a crescere fin troppo rapidamente mentre indossava un elmetto, che ha finito per schiacciargli il cranio.

Lo stress era troppo per il padre di LM, che morì di infarto poco dopo. Questo è qualcosa che LM menziona brevemente nel quarto episodio della stagione 2 di The Boys.

Poco dopo, la madre di LM fu costretta a letto. Per aiutarla a ripagare i debiti, LM si è arruolato nell'esercito, ma è stato sottoposto alla corte marziale dopo aver ucciso accidentalmente qualcuno quando i suoi poteri sono comparsi senza alcun preavviso.

Questo è il momento in cui Billy Butcher è entrato nella vita di LM, offrendogli la possibilità di vendicarsi contro la Vought. Come sappiamo, LM accetta.

Nei fumetti c'è poi un cessate il fuoco tra i Boys e i Super della Vought, ma tutto questo è portato di nuovo al culmine quando LM è bloccato sul ponte di Brooklyn il giorno dell'11 settembre. Dopo l'incidente sul ponte, LM si allea di nuovo con i Boys nel tentativo della CIA di distruggere i Sette e altri Super - ed è qui che The Boys di Amazon Prime Video riprende il filo della narrazione. Tutto il resto è storia.

Le parole di Laz Alonso sul personaggio

Laz Alonso ha spiegato l'ispirazione per il personaggio, affermando: "Garth Ennis aveva preso questo personaggio e lo aveva plasmato". Gli autori di The Boys hanno scelto di portare il personaggio verso una direzione diversa, rimuovendo la vera storia delle origini a favore di qualcosa di un po' più leggero (nonostante il tono oscuro dello show).

Laz Alonso spiega inoltre come il creatore Eric Kripke ha alterato LM nella versione di Amazon Prime Video. The Boys è di per sé già piuttosto oscuro, e ci sono abbastanza trame contorte e momenti scomodi nello spettacolo; ne conviene che ritrarre un uomo adulto che dipende dal latte di sua madre per sopravvivere potrebbe essere stato un passo troppo lungo. Invece, LM è affetto da un bisogno stimolante di giustizia. Alonso ha spiegato:

"Non è così, quindi da cosa è affetto? Lo showrunner Eric Kripke ha creato magnificamente questa sua caratteristica, è un combattente per la libertà...Questo è ciò di cui è affetto: vuole rischiare tutto per la ricerca della giustizia".

Trasformare LM in un bravo ragazzo "infettato" dal composto V potrebbe inoltre aver ulteriormente complicato una storia già piuttosto complessa e intrigante. Potrebbe essere stato più facile rimuovere questo retroscena, mantenendo LM completamente umano mentre aiuta a combattere i Super.

Perché vuole sconfiggere i Sette?

La stagione 2 di The Boys ha rivelato perché LM fa parte della banda guidata da Billy Butcher, e un aspetto di LM lo rende unico nel quintetto dei ragazzi.

È molto chiaro il motivo per cui gli altri 4 membri si sono uniti al team: Butcher, Hughie e Kimiko cercano vendetta, e tutti e tre hanno rinunciato alle loro vite civili. L'unica persona di cui Butcher si preoccupa è ora in custodia, e il padre di Hughie è già sotto la protezione della CIA. Frenchie non ha al momento persone che potrebbero essere ferite dai suoi nemici. LM, d'altra parte, ha una moglie e una figlia che non riesce a contattare nella seconda stagione. Perché LM è disposto a mettere a rischio la sua famiglia per aiutare la crociata di Butcher contro i Sette?

In precedenza, i fan avrebbero potuto presumere che LM era motivato dal pensiero di fare la differenza e dal brivido dell'eccitazione, ma la stagione 2 svela il vero motivo del suo coinvolgimento. Quando Hughie, Annie e LM vanno a visitare una testimone della vera identità di Stormfront, LM si apre sulla propria storia passata, rivelando che suo padre era un avvocato. Dopo una tragedia imprecisata, il signor Milk ha iniziato a mettere insieme un caso contro la Vought e i loro incontrollabili Super, credendo che nessun uomo o azienda fosse al di sopra della legge. Purtroppo, il padre di LM sarebbe morto prima che il suo lavoro potesse dare i suoi frutti. LM afferma di aver cercato di portare a termine il compito di suo padre dopo la sua morte.

Questo spiega sicuramente perché LM si è unito ai Boys, ma, cosa più importante, contestualizza la decisione di LM di continuare la sua battaglia nonostante il fatto che ciò mette a rischio la sua stessa famiglia. Per tutta la stagione 2 di The Boys, la priorità assoluta di LM è tornare dalle "sue ragazze", ma il suo pensiero verso la famiglia sembrava in netto contrasto con la sua decisione di tornare dai ragazzi. Del resto, la spinta a vendicare suo padre e completare la distruzione della Vought è una motivazione molto convincente, perché spiega i motivi per cui LM continua a lavorare al fianco di Butcher anche se rischia di perdere molto di più del resto della banda.

Le differenze e le somiglianze tra serie TV e fumetti

La differenza più notevole tra lo spettacolo e la serie risiede nei poteri: nel fumetto tutti i Boys avevano una super forza data dall'assunzione del composto V, ma LM non ne aveva bisogno per ottenerli. A differenza di Kimiko (che ha ricevuto i suoi poteri in tenera età e in modo brutale) LM ci è praticamente nato. Come abbiamo detto, però, ha un continuo bisogno del latte materno - di cui solitamente ne tiene una riserva in una fiaschetta. Altre volte deve andare dritto alla fonte (cosa che gli ha causato alcuni problemi da adulto).

È sicuramente qualcosa di inquietante nel fumetto, immaginate quanto sarebbe da brividi nello spettacolo! Sì, abbiamo assistito a cose parecchio bizzarre guardando la serie, ma nessuno voleva vedere Laz Alonso succhiare il latte dal seno di sua madre.

Nella versione a fumetti LM non aveva una relazione sana con sua moglie o sua figlia: la moglie era una tossicodipendente a cui non importava niente della figlia, tanto che l'ha portata insieme a lei dal suo spacciatore con l'intenzione di sballarsi. Era una bambina all'epoca, e la storia di sua figlia è molto sfortunata: il composto V che LM ha nel suo corpo dalla nascita è stato trasferito nel suo DNA. Il risultato è che la figlia aveva il corpo di una diciannovenne quando in realtà di anni ne aveva dodici, ha avuto il suo primo ciclo all'età di sei anni e a dodici ha fatto un porno insieme alla madre.

Nello spettacolo, invece, LM ha un rapporto sano con sua moglie e sua figlia. Si amano (motivo per cui spesso viene preso in giro dai ragazzi). Ma a LM questo non importa: a fine giornata aveva una casa amorevole in cui andare.

Una cosa che sia la versione a fumetti e la versione seriale di LM hanno in comune è l'OCD: nello show, LM tocca il volante 3 volte prima di girare e usa salviettine umidificate per tutto. D'altro canto, i fumetti lo hanno rappresentato leggermente peggio: l'LM dei fumetti non avrebbe mai lavorato nella sporca (e molto probabilmente infestata da malattie) base di Frenchie. Avrebbe dato di matto. Non solo è buia e tetra, ma anche i compagni sono disordinati, ed LM ha bisogno che tutto sia a posto. In caso contrario, è probabile che impazzisca. Sgrida le persone se non usano i sottobicchieri per i loro drink, immaginate come reagirebbe se vedesse qualcuno entrare in una stanza ricoperto di sangue sporcando ogni cosa che tocca.

Un'altra somiglianza è che entrambe le versioni si preoccupano delle persone e hanno un disprezzo per il male. Indipendentemente dalla necessità della violenza, vogliono fare del bene. Un perfetto esempio è l'episodio quattro della seconda stagione: LM non vuole avere niente a che fare con Starlight, soprattutto non la vuole nel loro viaggio in South Carolina. Tuttavia, le permette di partecipare. Sempre nello stesso episodio LM e Starlight iniziano a conoscersi meglio, con LM che le racconta suo padre - cosa che non ha fatto nemmeno con Hughie.

Poi c'è la scena all'interno della balena. Hughie era pronto ad arrendersi e a Butcher questo non importava, era pronto a lasciarlo lì e ad andare avanti. Per fortuna, LM non era disposto a farlo, è entrato nella balena e ha detto a Hughie che non se ne sarebbe andato senza di lui. Era pronto a sacrificare la sua vita e a rischiare di non vedere mai più tutta la sua famiglia solo per assicurarsi che Hughie non rinunciasse alla sua vita e alla sua libertà.

Quella che abbiamo visto nella serie TV è la versione migliore di LM che The Boys avrebbe mai potuto realizzare: LM è una figura positiva sia nel fumetto che nello spettacolo di Amazon Prime Video. Sono entrambi esseri umani incredibilmente intelligenti, meticolosi e amorevoli.

Alcune curiosità

Una delle maggiori differenze tra i fumetti e lo show televisivo di The Boys, è il fatto che tutti i membri del gruppo guidato da Butcher finiscono per prendere il composto V per combattere alla pari contro i Sette e altri Super. Questo non è il caso dello show televisivo, dove LM e il resto dei Boys vogliono combattere come persone normali contro queste mostruosità superpotenti. Un fatto piuttosto particolare di cui, forse, la maggior parte degli spettatori non si è resa conto è che LM ha probabilmente delle convinzioni piuttosto singolari in fatto di religione. Secondo i fumetti, dovrebbe essere un cristiano episcopale, il che onestamente sembra il dettaglio più banale che si possa aggiungere a un personaggio. Detto questo, non si può negare che LM abbia sicuramente una delle bussole morali più forti dell'intera serie. Una cosa da notare su LM è la sua natura ossessiva nel mantenere le cose pulite e organizzate, al punto che Frenchie può praticamente manipolarlo sfruttando questo tratto caratteriale. In effetti, Starlight arriva persino a chiamare in causa il disturbo ossessivo compulsivo durante un viaggio, a causa della natura alquanto insopportabile delle sue azioni. Una delle scene più memorabili della seconda stagione è quella in cui i Boys irrompono nel Sage Grove Center, finendo intrappolati in una stanza. Durante la rivolta che abbiamo visto nel sesto episodio, LM viene strangolato da Love Sausage - un Super con un potere decisamente particolare. Secondo le bozze iniziali di questa scena, LM avrebbe dovuto mordere il pene di Love Sausage.

La terza stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video il 3 giugno.