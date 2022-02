Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Quando si parla di alcuni degli spettacoli più popolari e rilevanti che si possono guardare in questo momento, è ovvio che The Boys sarebbe parte importante di questa discussione. Il brillante spettacolo di Amazon Prime Video ha completamente cambiato le carte in tavola in fatto di supereroi, consentendo un'esperienza a dir poco memorabile ai propri spettatori.

Una grande parte di ciò che rende The Boys così speciale è il suo cast di personaggi, e Abisso ne è un ottimo esempio: c'è qualcosa di quasi catartico nella sua "caduta in disgrazia", ogni sua scena è esilarante grazie all'incredibile performance di Chace Crawford.

Come la maggior parte dei supereroi di The Boys, Abisso è un personaggio profondamente imperfetto che ha lasciato che il suo potere gli desse alla testa. È egoista - su questo non c'è dubbio - ma è anche una figura patetica, la cui miseria e sfortuna sono spesso la causa di alcuni dei momenti più comici dello show.

Ma, a differenza della maggior parte dei Sette, c'è in lui il desiderio di fare del bene nel mondo (animale, però). Può essere difficile definire questo personaggio, poiché sembra ballare costantemente sul confine tra giusto e sbagliato, ma ciò non significa che sia cattivo al 100%.

Come dicevamo in precedenza, la squadra dei Sette è una palese imitazione della Justice League se fosse stata corrotta dal capitalismo: come Patriota è il corrispettivo di Superman e Queen Maeve di Wonder Woman, Abisso è un'altra versione dell'Aquaman della DC.

Le origini e il suo ingresso nei Sette

Nei fumetti Abisso è un membro di lunga data dei Sette, ed è noto al pubblico come "il Re dei Mari". Spesso sopporta il peso del disprezzo e del razzismo degli altri personaggi, e di tanto in tanto si ritrova in situazioni imbarazzanti.

Nonostante sia uno dei membri più maturi dei Sette, non vuol dire che sia una brava persona e che sia maturo in senso assoluto: insieme a A-Train, Jack da Giove e Black Noir voleva infatti stuprare Starlight.

Appare per la prima volta in The Boys #72 come parte di una nuova squadra di supereroi che American Consolidated sta tentando di creare, chiamata True. Stillwell lo identifica immediatamente grazie al suo nuovo costume, che ha un grande copricapo a forma di cono (che ricorda un cappuccio del Ku Klux Klan) e un oblò.

Kevin Moskowitz (questo il suo nome reale) come tutti i Super è stato oggetto di sperimentazione fin dalla sua nascita con il Composto V. Kevin è venuto a conoscenza della sua "telepatia acquatica" per la prima volta all'età di nove anni, quando ha iniziato a sentire i pensieri di ogni animale marino che ha incontrato - che si trattasse di un animale in un acquario, in spiaggia o l'aragosta in un ristorante. All'inizio credeva che stesse impazzendo e, di tutta risposta, sua madre lo ha ingannato, definendolo un dono e dicendo che era nato così. Nel tempo il suo corpo ha continuato a mutare, facendo spuntare delle branchie sul suo busto - una caratteristica di cui Kevin era molto insicuro poiché si credeva brutto e temeva che le persone lo rifiutassero.

Kevin alla fine è diventato un Super noto come Abisso, che col tempo ha guadagnando fama e celebrità diventando uno dei più grandi Super d'America nonché uno dei membri fondatori del famoso team dei Sette. Nonostante il successo, le sue insicurezze e la sua vergogna non hanno fatto altro che aumentare. Nel corso degli anni Abisso ha molestato, umiliato o aggredito sessualmente la maggior parte delle donne che incontrava (persino una maestra d'asilo) per sentirsi meno inutile.

Col passare del tempo Abisso è diventato un buon amico di altri Super, come Fiaccola, altro membro dei Sette. Dopo il suo ritiro, Abisso presenta il nuovo membro dei Sette e sostituto di Fiaccola, Starlight.

Le differenze con la versione a fumetti

La sua storia fittizia, creatagli dalla Victory Comics, afferma che non può rimuovere il suo elmo a causa di una maledizione di Atlantide. Quel costume non è stato portato nella serie TV, dove Abisso ne indossa uno con tratti simili a un pesce e che ricorda vagamente il costume di Aquaman nel film Justice League.

A differenza della sua controparte a fumetti, l'Abisso di The Boys non può volare ma mantiene la sua capacità di comunicare con la vita marina - con cui spesso intrattiene vere e proprie conversazioni. Di conseguenza, è chiaro il perché si preoccupi così profondamente della vita acquatica.

Nello spettacolo di Prime Video è Abisso che inizialmente costringe Starlight a del sesso orale, facendole intendere che la sua posizione nei Sette dipendesse esclusivamente dalla sua approvazione. Per tutta la serie lo vediamo fare commenti sprezzanti su di lei, ma alla fine la giovane Super si oppone e il collega finisce per lasciarla in pace perché ha segretamente paura dei suoi poteri.

Starlight successivamente dichiara pubblicamente di essere stata aggredita sessualmente da Abisso, il quale è costretto a scusarsi davanti alle telecamere per poi successivamente essere trasferito a Sandusky dalla Vought, grande fan dell'eticwashing.

Alla fine della prima stagione ha un esaurimento nervoso perché non più parte dei Sette, cosa che si protrae anche nella seconda, dove Abisso continua a lottare per far fronte al suo anno sabbatico, oltre a cercare di ricostruire la sua reputazione di Super.

La personalità e la sua indole

Nella sua prima apparizione, Abisso è stato presentato come immorale e manipolatore. Consapevole dell'infatuazione passata di Starlight nei suoi confronti, affermò falsamente di essere secondo solo a Patriota per importanza nei Sette, e la minacciò di espulsione dalla squadra a meno che non gli avesse praticato del sesso orale.

Durante il suo incarico con i Sette, Abisso sembrava consapevole del fatto che era considerato il membro meno prezioso e non ha mai provato alcun rimorso per aver manipolato Starlight. Alla fine si è scusato, ma solo quando è stato costretto a farlo.

Quando venne spedito alla Chiesa della Collettività la sua disperazione per essere accettato di nuovo nei Sette lo portò ad adottare un atteggiamento ossequioso, quasi servile nei confronti del presidente della Chiesa Alastair Adana. Abisso è noto per capovolgere istantaneamente la sua prospettiva in base a chi gli si trovi davanti: un esempio è quando si rende conto che Alastair ha una visione diversa dalla sua. Quando si scopre che A-Train aveva rubato i file PDR (Private Data Reserve) della Chiesa su Stormfront, Abisso risponde indignato per il furto, ma quando Alastair elogia l'iniziativa di A-Train e che è ora che torni nei Sette, Abisso si congratula immediatamente col collega, nonostante lo abbia insultato solo pochi secondi prima. Inoltre, quando Alastair gli chiede della sua opinione su Aquila l'Arciere, Abisso lo descrive come un amico, l'uomo che lo ha salvato. Tuttavia, nel momento in cui Alastair lo interrompe definendo Aquila tossico, si schiera col suo interlocutore.

Ma la natura servile di Abisso ha i suoi limiti: quando ha appreso che A-Train è stato riaccettato nei Sette mentre lui no, si precipita fuori dall'ufficio di Alastair infuriato, apparentemente lasciando la Chiesa della Collettività.

Abisso ama molto ricevere sesso orale non corrisposto, preferendolo persino al rapporto vero e proprio - preferenza forse frutto della sua autocoscienza riguardo alle sue branchie. Nonostante i precedenti, chiede nuovamente a Starlight del sesso orale perché sua moglie "fa terribili pompini".

Alcune curiosità

Nei fumetti, Abisso non ha molto tempo per brillare: in effetti, è l'unico personaggio che non viene mai veramente esplorato, rimanendo sempre in disparte quando si tratta di qualsiasi momento importante.

Lo spettacolo offre invece uno sguardo a 360 gradi, rendendolo uno dei membri più importanti del cast, arrivando persino ad avere la sua storia secondaria in cui raggiunge il fondo come Super, venendo costretto dalla Vought a rimanere bloccato in una piccola città e a unirsi alla Chiesa della Collettività nel tentativo di riconquistare il suo status di membro dei Sette. La personalità di Abisso nella serie TV è molto simile a quella di A-Train nei fumetti. Abisso è squallido nello show, e il suo sfogo di fronte ad Alastair è un indice del fatto che non ha imparato assolutamente nulla dalle sue trasgressioni passate. Tuttavia, questo è completamente diverso dal suo personaggio nei fumetti. A questo si potrebbe obiettare dicendo che Abisso è in realtà un essere umano decente nei fumetti...più o meno. È l'unica persona che non sfrutta o rimprovera mai Starlight e non fa mai nulla di troppo controverso. Se non altro, Abisso è più simile a A-Train dello show, con il primo che arriva persino a forzare completamente Starlight. Sebbene il titolo poco lusinghiero di "più debole dei Sette" sia generalmente condiviso per la maggior parte da Starlight e Abisso, è innegabile che quest'ultimo sia incredibilmente debole (nonché inutile) quando non è vicino al suo elemento.

Questo doveva essere uno dei numerosi fattori che hanno portato alla decisione finale di cacciarlo dai Sette: semplicemente non riesce a tenere il passo con gli altri Super della squadra. È un completo idiota, ma questa non è una novità. Anche quando è nel suo elemento naturale, il fatto è che non usa il suo cervello come dovrebbe per risolvere qualsiasi conflitto che potrebbe sorgere. Basti pensare quando sta inseguendo i Boys con un intero squadrone di amici acquatici, incluso un enorme capodoglio. Abisso avrebbe potuto semplicemente capovolgere la loro barca, ma invece ha incaricato il capodoglio di fungere da ostacolo sulla spiaggia in una delle mosse più stupide mai fatte nella storia dei supereroi. In presenza di una personalità dominante, Abisso spesso sopprime le proprie opinioni per allinearsi con qualsiasi cosa l'altra persona stia dicendo. Questo è particolarmente evidente quando è insieme ad Alastair. Solo per essere nelle sue grazie, spesso cambia istantaneamente punto di vista per supportare la linea di pensiero di Adana. Farà qualsiasi cosa, infatti, per compiacere il Presidente della Chiesa della Collettività amante della Fresca. In una scena eliminata dalla prima stagione di The Boys, Abisso viene visto insegnare la RCP ad alcuni bagnini e, sì, riesce comunque in qualche modo a trasformare il tutto in qualcosa di disgustoso. Non è chiaro dove questa scena sarebbe stata messa in The Boys, anche se presumibilmente è prima che Abisso fosse cacciato dai Sette. Con riferimenti a pompa, sputi e più di una menzione dell'area inguinale, il fascino viscido tipico di Abisso trasuda in tutta la scena tagliata. Inevitabilmente, seguono numerose battute sul sesso e sul pene.

Just because you're saving lives doesn't mean you can't get swole. #TheBoysTV pic.twitter.com/7H3STN8EaF — THE BOYS (@TheBoysTV) January 27, 2020

Cosa succederà ad Abisso nella terza stagione?

Nella prima stagione di The Boys, Abisso è stato licenziato dai Sette e questo lo ha spedito in una spirale per lui catastrofica. Lontano da tutti quelli che conosce, è depresso e il suo unico interesse era tornare alla sua vita di fama e ricchezza. Questo lo ha reso un obiettivo primario per la Chiesa della Collettività, una setta che ha reclutato il Super all'inizio della seconda stagione.

L'organizzazione ossessionata dalla Fresca ha fatto di Abisso il suo nuovo volto, redimendolo pubblicamente e ammorbidendolo (solo apparentemente però, come dicevamo). Ma nell'episodio finale della stagione Abisso ha abbandonato la Chiesa. Il futuro del personaggio è incerto ma, mentre la serie si avvia alla sua terza stagione, c'è la possibilità che Abisso possa seguire un percorso molto più oscuro.

Per tutta la seconda stagione della serie di Prime Video, Abisso è andato dove la Chiesa gli aveva detto di andare e ha fatto quello che gli aveva detto di fare. Ha sposato una donna che i dirigenti della chiesa hanno scelto per lui, ha partecipato ai loro eventi e ha persino reclutato A-Train per diventare un nuovo membro dell'organizzazione. Entrambi i Super furono venduti all'idea che la Chiesa e il suo leader, Alastair Adana, li avrebbero aiutati a tornare nelle grazie della Vought.

Nel finale della seconda stagione Alastair ha un incontro con il CEO della Vought, Stan Edgar, sul ripristino di Abisso e A-Train ai Sette. Edgar è interessato a far rientrare solo uno di loro come parte di una storia di redenzione, e poiché Stormfront è razzista, A-Train è fuori discussione. Il velocista ascolta la suddetta conversazione, e si assicura che il passato nazista segreto di Stormfront sia reso pubblico.

Con Stormfront ora fuori dai giochi e la diversità dei Sette ora una preoccupazione, A-Train alla fine viene reintegrato nella squadra. Abisso, ovviamente, non prende bene la notizia e, rivolgendosi immediatamente ad Alastair e alla Chiesa, lascia infuriato l'organizzazione. Questo lascia Abisso isolato, senza amici o idee su cosa fare dopo.

Questo potrebbe potenzialmente aprire le porte a una svolta malvagia per il personaggio. Dopotutto, all'inizio della serie, Abisso aveva tutto e ora ha perso tutto, di nuovo. Se toccasse di nuovo il fondo, potrebbe trasformarsi in un nemico non solo dei Boys, ma anche dei Sette. Dopo essere stato rifiutato dalla Vought in due diverse occasioni, Abisso potrebbe rivoltarsi contro i suoi ex amici.

I suoi poteri sono ridicoli, ma è comunque un riflesso di Aquaman della DC, un personaggio che ha mostrato quanto sia potente sia nei fumetti che nel DC Extended Universe. Abisso potrebbe diventare un personaggio davvero pericoloso. Con l'oceano stesso come sua arma, i suoi attacchi potrebbero essere davvero devastanti.

Naturalmente, questa svolta malvagia non è una garanzia, ma dato tutto quello che è successo al personaggio nelle ultime due stagioni, non sembra probabile che agirà nel modo giusto, con l'avanzare dello spettacolo.

Il palcoscenico potrebbe essere pronto per diventare il prossimo grande supercriminale della serie.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.