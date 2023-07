Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Fin dalle sue origini The Boys ha sempre avuto un approccio sfrontato e dissacrante al genere dei supereroi, ma con la terza stagione il successo di Prime Video arriva a un livello superiore di audacia, spingendo i limiti della satira, dell'azione e del dramma.

Il nuovo lotto di episodi, ancor più dei precedenti, è un'autentica montagna russa di emozioni, colpi di scena e azione capace di far nuovamente vivere agli spettatori un'esperienza unica e coinvolgente.

Ormai lo sappiamo: lo spettacolo non si tira mai indietro quando si tratta di violenza, ma riesce sempre a bilanciare questo tipo di elementi con momenti di umorismo: il risultato è un mix esplosivo che tiene lo spettatore incollato allo schermo. Potremmo desiderare di più?

Grazie alla sapiente regia di Eric Kripke, il team di sceneggiatori e il talentuoso cast, la serie si riconferma come una delle migliori produzioni televisive degli ultimi anni, superando le aspettative e mantenendo una qualità narrativa e visiva di altissimo livello.

Il capitolo inizia con i Boys ancora più determinati a smascherare i segreti della Vought e le nefandezze dei Sette, con Hughie, Butcher e il resto della squadra che continuano la loro lotta, affrontando una serie di sfide che testano la loro lealtà.

La trama si concentra sulle conseguenze delle rivelazioni scioccanti e degli eventi drammatici che hanno segnato il finale della seconda stagione, e il gruppo protagonista guidato dall'intrepido e carismatico Billy Butcher (interpretato magistralmente da Karl Urban) si trova ora ad affrontare nuove e inquietanti minacce, legate all'espansione del potere delle multinazionali e al loro tentativo di controllare i Super.

Eccellenza sul piccolo schermo

Uno degli aspetti più rilevanti di questo lotto di episodi è la rinnovata offerta di personaggi ben scritti. Tra questi, uno dei più notevoli è sicuramente Soldatino (Jensen Ackles), il quale ha un impatto significativo sulla trama e sulla dinamica dei protagonisti.

La performance della star di Supernatural è carismatica e stratificata, con un perfetto equilibrio tra l'eroismo di facciata e le insicurezze nascoste.

Tratto direttamente dai fumetti di Garth Ennis, Soldatino è un Super degli anni '40/'50 che riemerge in questo nuovo capitolo della serie, portando con sé il fascino e il mistero di un'epoca passata e aggiungendo una nuova dimensione alla trama.

Si presenta come un'icona americana, un eroe apparentemente puro e incorruttibile che rappresenta i valori di altri tempi, in cui i supereroi erano visti come paladini della giustizia e della moralità. Mentre è noto come il Captain America dell'universo di The Boys, è in realtà un supereroe che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale e che è venerato come un'icona nazionale. Tuttavia, come spesso accade in questa serie, il suo personaggio nasconde molte ambiguità, ombre e complessità che vengono gradualmente svelate nel corso della stagione.

Uno degli elementi più interessanti è il suo rapporto con gli altri Super e con i Boys: questi confronti danno l'opportunità di esplorare le dinamiche tra personaggi provenienti da epoche e contesti diversi, mettendo in luce le differenze e le somiglianze tra i vari supereroi e i loro approcci alla giustizia e al potere.

Non solo: la sua sola presenza permette agli autori della serie TV di approfondire ulteriormente il tema della corruzione e dell'abuso di potere, offrendo un punto di vista diverso e una prospettiva storica su come questi fenomeni si siano evoluti nel corso del tempo. Il personaggio, infatti, mette in evidenza l'idea che anche gli eroi apparentemente più nobili possono essere soggetti a manipolazioni e compromessi, dimostrando che la lotta tra bene e male è una costante.

L'introduzione di Soldatino dà l'opportunità di esplorare tematiche legate alla propaganda e al culto della personalità: il personaggio rappresenta infatti un esempio emblematico di come i supereroi possono essere sfruttati come strumenti di manipolazione di massa e come la loro immagine pubblica possa essere costruita ad hoc e manipolata per servire interessi privati.

Si rivela quindi un'ottima aggiunta, proponendo uno sguardo sul passato dei supereroi e sulla loro evoluzione nel corso del tempo. La sua presenza contribuisce a rendere l'universo dello spettacolo ancora più ricco e dettagliato, offrendo nuovi spunti narrativi e tematici; è indubbiamente una scelta narrativa azzeccata che aggiunge ancor più profondità e complessità allo spettacolo, nonché un elemento chiave per il successo della terza stagione.

Inutile dire quanto la performance di Jensen Ackles sia memorabile: l'attore coglie con estrema efficacia la complessità del suo personaggio, riuscendo a combinare il carisma e la forza del supereroe con un senso di vulnerabilità e tormento interiore e offrendo una rappresentazione convincente e sfaccettata.

Nel corso degli episodi viene inoltre approfondito l'ambivalente personaggio di Victoria Neumann (Claudia Doumit), che abbiamo incontrato per la prima volta nella stagione precedente.

Emerge come una delle figure più affascinanti e complesse della terza stagione di The Boys: è un mix letale di potere, astuzia e un tocco di mistero. La sua invidiabile abilità nel manipolare le situazioni e trarre vantaggio dalle circostanze la rende un personaggio formidabile quanto imprevedibile. Idealista, desiderosa di combattere la corruzione e l'abuso di potere perpetrato dai Super e dalla Vought e la sua apparente volontà di fare la cosa giusta per il popolo sono caratteristiche che la rendono inizialmente un'alleata quasi naturale per i Boys.

Ma - ripetiamo - stiamo parlando di The Boys, e spesso niente è come sembra. La terza stagione svela infatti aspetti più oscuri e complessi del personaggio di Neumann, avvalorando la tesi di cui sopra. Il suo potere sovrumano, la capacità di far esplodere le teste delle persone e il modo in cui lo usa per ottenere ciò che vuole è una rivelazione che cambia radicalmente la percezione del suo ruolo, mostrando che, nonostante le sue intenzioni dichiarate, Victoria non esiterà a usare qualsiasi mezzo per raggiungere i suoi obiettivi.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui si intreccia con gli altri protagonisti, specialmente con Hughie. Il rapporto tra i due offre un'ulteriore occasione per esplorare le tematiche dell'idealismo e del compromesso, mettendo in luce le difficoltà che possono sorgere quando si cerca di mantenere la propria integrità in un mondo dominato dalla corruzione.

Inoltre, Victoria Neumann approfondisce la complessità del potere e dell'ambizione, mostrando come questi elementi possano influenzare le scelte e le azioni dei personaggi.

L'interpretazione di Doumit è fenomenale: riusce a mantenere un equilibrio tra l'immagine pubblica di Neumann come paladina della giustizia e la sua natura più oscura e manipolatrice. L'attrice porta una profondità notevole al personaggio, rendendo ogni scena in cui appare carica di tensione e suspense e, inoltre, la sua performance riesce a bilanciare abilmente l'idealismo e l'ambizione, evidenziando la sfida costante tra i due aspetti della sua personalità.

Una menzione speciale va poi alla performance di Antony Starr come Patriota: la sua rappresentazione continua a essere una delle più coinvolgenti dello spettacolo, bilanciando perfettamente l'arroganza, l'insicurezza e la paura.

Il personaggio rimane uno dei punti di forza della serie, con la sua personalità complessa e spesso ambigua, che oscilla tra il desiderio di potere e il bisogno di approvazione. La sua evoluzione nella terza stagione si traduce in una serie di (pessime) scelte sorprendenti e imprevedibili, che tengono lo spettatore costantemente sulle spine.

Il leader dei Sette continua a evolversi, concedendo agli spettatori una visione ancora più profonda di questo potente e controverso anti-eroe che ha sempre rappresentato un ruolo pieno di contraddizioni. Nelle prime due stagioni abbiamo visto il suo lato oscuro emergere in modo sempre più evidente, dal suo abuso di potere alla sua mancanza di empatia ma, nella terza stagione, è a un livello completamente nuovo.

Starr continua a eccellere, mostrando una gamma di emozioni che vanno dalla rabbia alla vulnerabilità, rivelando ulteriori sfumature del suo personaggio. La sua esecuzione è tanto affascinante quanto inquietante, e ci ricorda continuamente che, nonostante i suoi poteri sovrumani, Patriota è profondamente umano, pieno di insicurezze, paure e desideri.

Questi episodi esplorano ulteriormente il suo passato tormentato, offrendoci uno sguardo ancora più approfondito alle forze che l'hanno plasmato. Allo stesso tempo, osserviamo l'evoluzione del suo rapporto con gli altri, portando a nuove dinamiche di potere e conflitto.

Uno degli aspetti più validi è la continua lotta di Patriota con la sua immagine pubblica: mentre cerca di mantenere la facciata del supereroe perfetto, si scontra con la realtà delle sue azioni e delle sue scelte. Questo conflitto tra immagine pubblica e identità privata è una costante fonte di tensione nel personaggio, e Starr lo esprime in modo a dir poco brillante.

Tra i molteplici punti di forza di questa stagione troviamo la profondità dei suoi personaggi nella loro interezza. Ognuno di loro è complesso e sfaccettato, e la serie non si accontenta di ridurli a semplici archetipi: ognuno di loro ha la propria trama e il proprio arco narrativo, e gli autori riescono a bilanciare con abilità le diverse storyline.

In particolare, la relazione tra Butcher e Hughie continua a essere una delle dinamiche più interessanti. Il loro rapporto - basato su un misto di rispetto, diffidenza e affetto - si sviluppa in modi sorprendenti e toccanti.

Ad affacciarsi per la prima volta nei nuovi episodi è anche la Rappresaglia, gruppo che rappresenta un'interessante evoluzione dell'universo della serie, ampliandolo ancor di più e portando nuovi personaggi e interessanti sottotrame.

La presentazione di questo nuovo gruppo permette di esplorare il mondo dei supereroi sotto una luce diversa, mostrando come la Vought gestisca e manipoli più squadre di Super per i propri fini. Ovviamente, ritroviamo il tema dell'abuso di potere e della corruzione che permea l'intera serie.

A proposito di "profondità dei personaggi", la terza stagione di The Boys ci ha mostrato un Black Noir completamente inedito. I nuovi episodi gli hanno permesso di emergere dall'ombra grazie a una serie di rivelazioni sorprendenti sul suo passato, le quali hanno permesso di capire meglio il suo carattere riservato e la sua sete di giustizia.

La sua lotta interna tra l'essere un eroe fedele alla Vought e la sua innegabile umanità ha reso il personaggio di Nathan Mitchell ancora più complesso. Ha dovuto confrontarsi con il concetto di giustizia e con il suo ruolo all'interno dei Sette, scoprendo a poco a poco l'entità della corruzione e della manipolazione dietro la facciata della Vought.

"Le ragazze ce la fanno"

Anche la rappresentazione delle donne è degna di nota. Lo spettacolo di Prime Video offre un palcoscenico importante alle sue protagoniste femminili: con le loro complessità, i loro conflitti interni e la loro forza, contribuiscono a rendere la serie un'esperienza avvincente. Le loro storie, le loro lotte e le loro vittorie regalano loro l'opportunità di brillare in una trama sempre più complessa.

Tra le figure femminili, Starlight (Erin Moriarty) continua a essere una presenza di rilievo, incarnando una supereroina che lotta per mantenere la sua integrità in un mondo maschilista dominato dalla corruzione e dall'abuso di potere. Moriarty ci regala una performance coinvolgente, mettendo in luce l'evoluzione del suo personaggio che, pur mantenendo la sua bontà intrinseca, diventa sempre più consapevole e critica nei confronti del mondo che la circonda.

Anche Kimiko ha visto un'importante evoluzione nei nuovi episodi. Inizialmente misterioso e silenzioso, il personaggio di Karen Fukuhara passa da un'entità quasi selvaggia a una donna determinata e fortemente indipendente. Il suo arco narrativo è stato un percorso emotivo di crescita e scoperta: Kimiko ha dovuto confrontarsi con la perdita, la vendetta e infine l'accettazione. Ha dovuto abbracciare la sua forza e imparare a usare i suoi poteri non solo per difendersi, ma anche per proteggere coloro a cui tiene.

La lotta di Queen Maeve (Dominique McElligott) per trovare un equilibrio fra il suo ruolo pubblico come membro dei Sette e la sua vita privata diventa ancora più intensa in questa stagione, e l'attrice riesce a mostrare efficacemente il conflitto interiore del suo personaggio.

Victoria Neumann - come dicevamo - si rivela un personaggio fondamentale in questa stagione, passando da un ruolo secondario a uno dei personaggi centrali. La sua evoluzione, e il modo in cui usa il suo potere per influenzare il corso degli eventi, è uno degli aspetti più interessanti.

Persino Stormfront (Aya Cash), anche se prevalentemente assente a causa degli eventi della stagione precedente, continua a influenzare la trama rimanendo un simbolo potente della manipolazione mediatica e della pericolosità dell'ideologia estremista.

Superpoteri nei Boys: rivoluzione e nuove dinamiche

L'introduzione dei superpoteri nei Boys è una mossa che porta la serie ancora più in linea con il materiale di partenza, ovvero i fumetti di Garth Ennis. Ciò rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle stagioni precedenti, in cui il gruppo era a tutti gli effetti umano - dotato di grande ingegno, risorse e coraggio, certo, ma privo di poteri.

Questo importante sviluppo apre un mondo di possibilità narrative, poiché i personaggi principali hanno ora strumenti e risorse completamente nuovi, che li porta ad avere una maggiore parità di condizioni con i Super, rendendo i conflitti tra di loro ancora più imprevedibili.

L'assunzione del V temporaneo ha inevitabilmente inficiato diverse dinamiche dei personaggi, i quali sembrano momentaneamente perdere di vista i loro princìpi - cosa che ha portato a tensioni interne e conflitti.

D'altro canto, questa scelta evidenzia come il potere sia un'arma a doppio taglio, che può essere utilizzata sia per il bene che per il male.

Questa novità potrebbe però, in futuro, potenzialmente minare un contrasto che ha sempre caratterizzato lo spettacolo: la capacità dei protagonisti di affrontare e mettere in discussione i superpoteri con le loro risorse umane è uno degli aspetti più apprezzati dagli spettatori, e questo ha contribuito a sottolineare ulteriormente la discrepanza esistente tra i Boys e i Super, permettendo di osservare nuove dinamiche tra i personaggi e di affrontare temi più profondi, come l'abuso di potere e la corruzione, dal punto di vista di coloro che sono stati finora privi di tali abilità sovrumane.

Nonostante questo possibile scenario, la scelta di ricollegarsi più strettamente ai fumetti potrebbe portare a una nuova e interessante fase nella serie TV.

Introspezione, eroismo distorto e critica sociale

La terza stagione di The Boys mette in mostra la profonda introspezione psicologica dei protagonisti, che vengono messi di fronte alle proprie paure, ai propri limiti e alle conseguenze delle loro azioni. Degli esempi lampanti sono il rapporto tra Butcher e Hughie, che si intensifica e si complica ulteriormente, e la dinamica tra Starlight e Queen Maeve, che offre momenti di grande intensità emotiva e drammatica.

Le tematiche di potere, corruzione e manipolazione dei media sono ancora una volta centrali, ma questa stagione sembra puntare il dito anche verso la problematica del culto della personalità e l'eroismo distorto.

La sceneggiatura svolge un ruolo decisivo, con dialoghi efficaci che alternano momenti di comicità ad altri di grande pathos. La critica sociale, uno dei temi centrali di The Boys, è affrontata con intelligenza, originalità e mai superficialità, mettendo in luce l'ipocrisia e la corruzione che permeano il mondo dei Super. La serie non si sottrae da argomenti controversi e attuali, dando una lettura sfaccettata e provocatoria della realtà contemporanea.

In particolare, Soldatino diventa un potente strumento per esplorare il concetto di nazionalismo e il modo in cui viene strumentalizzato per manipolare le masse.

Anche l'evoluzione di Starlight ha la sua importanza: la sua lotta per la verità e la giustizia, nonostante le numerose difficoltà (come la finta relazione con Patriota) e i tradimenti, la rende uno dei personaggi più affascinanti e forti della serie.

Anche con questi episodi, il prodotto di Prime Video riesce a mantenere il ritmo frenetico che da sempre lo contraddistingue, con momenti di azione mozzafiato, black humor e dramma.

Un trionfo visivo e narrativo, tra spettacolari sequenze d'azione e atmosfere coinvolgenti

Visivamente, la terza stagione è un piacere per gli occhi. Le sequenze d'azione sono coreografate in modo spettacolare e gli effetti speciali continuano a essere pazzeschi. Ma ciò che distingue veramente The Boys è la sua attenzione per i dettagli - specialmente nei momenti più tranquilli, nelle interazioni tra i personaggi e nelle sottigliezze delle loro performance.

Da un punto di vista tecnico, mantiene uno standard qualitativo elevatissimo, con effetti speciali di ultima generazione e sequenze d'azione mozzafiato, che riescono a coniugare spettacolarità e realismo.

La colonna sonora, curata da Christopher Lennertz, è perfettamente in sintonia con le atmosfere e le emozioni del racconto, accompagnando ogni scena con maestria. Le scelte musicali sono sempre pertinenti e aiutano a stabilire l'atmosfera di ogni scena, contribuendo a creare un'esperienza audiovisiva coinvolgente.

La serie TV si riconferma un trionfo, continuando a offrire una visione unica e audace del genere dei supereroi, con personaggi memorabili, una scrittura intelligente e una messa in scena spettacolare.

Un capolavoro nel capolavoro

L'episodio 3x06, Eroegasmo, si dimostra un capolavoro assoluto nel panorama delle serie TV sui supereroi. La trama, i personaggi e la regia convergono per creare un'esperienza indimenticabile che ribalta le convenzioni del genere in modo audace e provocatorio.

Partiamo dalla trama: lo show di Prime Video ha sempre brillato per il suo approccio crudo e realistico, e questa puntata non fa eccezione. È ben strutturata e ricca di sottotesti che invitano alla riflessione sul concetto di eroismo e sui limiti morali della violenza. Il modo in cui l'episodio svela lentamente i suoi segreti, costruendo tensione, è semplicemente maestoso.

Il cast - non è una novità - è brillante. Ciascuno dei personaggi ha un arco narrativo ben definito, che si sviluppa e si arricchisce nel corso dell'episodio. La loro profondità e complessità, da eroi corrotti a vigilanti ben intenzionati, sono un punto di forza costante, ed Eroegasmo li mette in mostra in tutto il loro splendore. Karl Urban e Antony Starr riescono a trasmettere un'intensa emotività e a immergere il pubblico nelle profondità dei loro personaggi; Jack Quaid continua a essere il punto di riferimento per lo spettatore, riuscendo a comunicare l'orrore e la disillusione di fronte alla corruzione degli eroi che un tempo ammirava.

La regia dell'episodio merita una menzione speciale. L'uso intelligente di inquadrature, montaggio e musica contribuisce a creare un'atmosfera intensa. Gli scontri tra Super sono resi in modo spettacolare, con effetti speciali all'avanguardia.

La sceneggiatura, frutto della collaborazione tra Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen, dimostra ancora una volta la capacità degli autori di mescolare con maestria elementi di azione, dramma e satira.

Eroegasmo non si limita a intrattenere, ma pone anche domande importanti e stimolanti riguardo al potere, alla responsabilità e all'etica degli individui dotati di abilità straordinarie. La serie continua a esplorare il concetto di eroismo, sfidando le convenzioni del genere e mostrando il lato oscuro di coloro che dovrebbero essere i paladini della giustizia.

Questo episodio è destinato a rimanere impresso nella mente degli spettatori a lungo.

The Boys continua a essere è un'esperienza entusiasmante. Con la sua combinazione di azione, satira e dramma, questa serie rimane una delle rappresentazioni più uniche e provocatorie del piccolo schermo. La stagione mette in mostra come il genere dei supereroi possa essere utilizzato come uno specchio per riflettere sulla nostra società, esponendo le sue ipocrisie e le sue contraddizioni. E lo fa in modo audace, senza mai scadere nel didascalico o nel predicatorio.