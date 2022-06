Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Con la serie in procinto di debuttare quest’autunno sugli schermi di The CW, giungono nuovi aggiornamenti in merito al cast di Walker: Independence - prequel di Walker, lo show con protagonista Jared Padalecki (Supernatural).

Sembra infatti che Gabriela Quezada, inizialmente scritturata per un ruolo ricorrente, avrà maggior spazio negli episodi, essendo stata ora ufficialmente promossa a regular.

L’attrice vestirà i panni di Lucia Reyes, figlia di un allevatore e fidanzata di un fuorilegge, in cerca della propria strada nella città di Independence.

Dotata di una splendida voce, la ragazza spera di poter cambiare la propria vita, ma una tragedia familiare la costringerà a farsi carico del ranch dei propri cari, difendendolo ad ogni costo e trovando dentro di sé la forza per scovare coloro che hanno arrecato del male alle persone a lei vicine.

Lo show, ambientato verso la fine del 1800, segue le vicende di una ricca bostoniana di nome Abby Walker, il cui marito viene assassinato durante il loro viaggio verso l'Ovest.

Consumata dal desiderio di vendetta, la donna farà la conoscenza di Hoyt Rawlins, un’adorabile canaglia in cerca di uno scopo.

La coppia giungerà presto a Independence, in Texas, portando una ventata di cambiamento in una cittadina popolata da persone in fuga dai propri demoni e che cercano di inseguire i loro sogni.

Oltre a Quezada, il cast vede la presenza di Matt Barr, Katherine McNamara (Arrow), Katie Findlay, Philemon Chambers, Lawrence Kao, Greg Hovanessian e Justin Johnson Cortez.

Fonte: Deadline