Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Katie Findlay è entrata a far parte del cast del pilot di Walker: Independence di The CW. L'attrice interpreterà Kate, una ballerina di burlesque che in realtà è un'agente federale arrivata in città per indagare sui meccanismi segreti di Independence, puntando subito gli occhi sul nuovo sceriffo della città.

Il pilot del prequel di Walker, scritto da Seamus Fahey e basato su una storia sua e di Anna Fricke e diretto da Larry Teng, è ambientato alla fine del 1800. Segue una ricca bostoniana di nome Abby Walker (Katherine McNamara), il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso Ovest. Consumata dal bisogno di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins (Matt Barr), descritto come un "adorabile canaglia in cerca di uno scopo". La coppia si ritrova presto a Independence, in Texas, dove incontrano un eclettico gruppo di cittadini che si nascondono dai loro demoni e inseguono i loro sogni, diventando agenti del cambiamento nella piccola città.

Oltre a Barr e McNamara, Findlay si unisce agli altri attori della serie precedentemente annunciati Philemon Chambers, Lawrence Kao, Greg Hovanessian e Justin Johnson Cortez.

Fonte: Deadline