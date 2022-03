Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Walker: Independence, lo spin-off prequel della serie Walker con Jared Padalecki (Supernatural), ha finalmente trovato la sua protagonista femminile.

Dopo essere infatti tornata ad indossare i panni di Mia Queen durante il recente evento Armageddon , che ha inaugurato l’ottava stagione di The Flash, Katherine McNamara è entrata nel cast del recente progetto targato The CW.

L’attrice, conosciuta anche per aver interpretato Clary Fairchild in Shadowhunters, presterà il volto a Abby Walker, che è stato decritto come un personaggio tenace e appartenente all'alta società di Boston. In cerca di una nuova vita, la donna deciderà di trasferirsi nella città di Indipendence, ma durante il tragitto, il marito perderà la vita a causa di uno assalto da parte di un ladro di cavalli. Segnata dal dolore, Abby giungerà infine alla meta prevista e, assumendo il nome "Walker", porrà le basi per la sua crescita personale e finanziaria, pronta così ad affrontare ogni avversità che le si parerà davanti.

Oltre a Katherine McNamara, gli altri interpreti finora annunciati sono Philemon Chambers, Lawrence Kao, Greg Hovanessian, Justin Johnson Cortez e Matt Barr, mentre Larry Teng figura in veste di regista.

A scrivere il pilot è stato invece Seamus Fahey basandosi su una storia elaborata da lui e da Anna Fricke.

Fonte: Deadline