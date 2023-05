Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 minuti fa

Mentre i fan di Walker hanno ricevuto buone notizie, gli spettatori di Walker: Independence non possono dire altrettanto: The CW ha infatti cancellato il prequel dopo una sola stagione.

In Walker: Independence la vita di Abby Walker si intreccia con quella di Calian (Justin Johnson Cortez), un curioso inseguitore di Apache. La donna arriva finalmente a Independence, in Texas, dove incontra residenti diversi che scappano dal loro passato e inseguono il loro futuro e i loro sogni, tra cui Kate Carver (Katie Findlay), una ballerina di burlesque e Kai (Lawrence Kao), immigrato cinese che gestisce un ristorante e una lavanderia. Abby si imbatte quindi in Hoyt Rawlings, ladro e mago della truffa; ben presto si trovano alleati, entrambi cercheranno l'assassino del marito di Abby e giurano di salvare la città, dove nulla è come sembra.

Walker: Independence è l'ultima cancellazione fatta da The CW. La rete ha già annunciato che diverse serie TV, come Riverdale e The Flash, sarebbero giunte al termine, mentre Kung Fu, The Winchesters e Superman & Lois stanno ancora aspettando notizie sul rinnovo.

Fonte: Comic Book