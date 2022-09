Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

The CW ha recentemente rilasciato un nuovo poster di Walker: Independence, il prossimo prequel di Walker con Jared Padalecki. L'immagine presenta Abby Walker (Katherine McNamara) insieme a Hoyt Rawlings (Matt Barr), e anticipa che la serie TV in uscita sarà un po' diversa da quella precedente. Il poster presenta inoltre lo slogan "Old West. New Rules", insieme alla data di anteprima dello show, giovedì 6 ottobre.

Old west. New Rules. #WalkerIndependence premieres Thursday, October 6 on The CW! pic.twitter.com/YyZx4ThZG1 — Walker Independence (@CWWalkerIND) August 29, 2022

L'attrice, a questo proposito, ha dichiarato:

"Non è il western che ti aspetti. Ogni personaggio non è quello che sembra. Ha l'atmosfera e la nostalgia di un western, ma è una storia molto moderna con personaggi che stanno vivendo cose reali così affascinanti".

In Walker: Independence, la vita di Abby Walker si intreccia con quella di Calian (Justin Johnson Cortez), un curioso inseguitore di Apache. La donna arriva finalmente a Independence, in Texas, dove incontra residenti diversi che scappano dal loro passato e inseguono il loro futuro e i loro sogni, tra cui Kate Carver (Katie Findlay), una ballerina di burlesque e Kai (Lawrence Kao), immigrato cinese che gestisce un ristorante e una lavanderia. Abby si imbatte quindi in Hoyt Rawlings, ladro e mago della truffa; ben presto si trovano alleati, entrambi cercheranno l'assassino del marito di Abby e giurano di salvare la città, dove nulla è come sembra.

Lo show debutterà giovedì 6 ottobre su The CW.

