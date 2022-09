Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il rilascio del nuovo trailer e del poster ufficiale, The CW ha pubblicato la sinossi del primo episodio di Walker: Independence - serie TV che porterà gli spettatori nella storia delle origini della famiglia Walker in Texas.

"Alla fine del 1800, Abby Walker, una bostoniana benestante e dalla mentalità tenace, intraprende un viaggio nell'ovest con suo marito Liam, quando quest'ultimo viene assassinato davanti ai suoi occhi. Dopo aver incrociato la strada con Calian, un curioso inseguitore di Apache, Abby arriva nella città di Independence, in Texas, dove incontra residenti diversi ed eclettici che scappano dal loro passato, inseguono i loro sogni e mantengono i propri segreti. Tra questi ci sono Kate Carver, una ballerina di burlesque con un interesse forse troppo vivo per le origini di Abby, e Kai, un immigrato cinese pieno di sentimento che gestisce un ristorante/lavanderia locale e offre ad Abby un'amicizia sincera. Abby si imbatte letteralmente anche in Hoyt Rawlins, un viscido fuorilegge, ladro e artista della truffa con un cuore d'oro ammaccato che punta Abby, finché lei non ribalta la situazione. Nel cercare giustizia per suo marito, Abby incontra il nobile vice sceriffo di Independence, Augustus e il suo nuovo capo, lo sceriffo Tom Davidson, che ha motivo di credere sia davvero un uomo molto cattivo. Abby e Hoyt si ritrovano presto dalla stessa parte, entrambi cercano di scoprire la verità sull'identità dell'assassino del marito di Abby e giurano di salvare Independence, una città in espansione di frontiera dove nulla è come sembra".

L'episodio è stato scritto da Seamus Kevin Fahey a partire da una storia co-scritta da lui e Anna Fricke, e diretta da Larry Teng.

Walker: Independence debutterà giovedì 6 ottobre su The CW, dopo la premiere della terza stagione di Walker.

Non si hanno ancora notizie ufficiali in merito alla data di debutto in Italia.

Fonte: Comic Book