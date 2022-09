Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

A due mesi dall'uscita di Walker: Independence, prequel di Walker, The CW rilascia un nuovo trailer.

La clip mostra la star di Arrow Katherine McNamara in cerca di giustizia: Abby è in cerca di vendetta sull’uomo che ha ucciso suo marito e il suo viaggio la porta nella piccola città di Independence, in Texas. Con risse da saloon, banditi mascherati e un nuovo sceriffo in città, il video ricorda i vecchi film western.

A differenza della serie madre, che si svolge nell’odierno Texas, lo spin-off è ambientato alla fine del 1800 e segue Abby Walker (McNamara), un’antenata di Cordell (Jared Padalecki), mentre viaggia verso ovest da Boston, insieme a Hoyt Rawlins (Matt Barr). Mentre Cordell lotta per affrontare la morte della moglie in Walker, il prequel porta avanti il tema della punizione familiare. Abby infatti intende vendicare quella del marito.

Nel cast, oltre ai due attori protagonisti, reciteranno Gabriela Quezada, Katie Findlay, Philemon Chambers, Lawrence Kao, Greg Hovanessian e Justin Johnson Cortez.

Walker: Independence debutterà il 6 ottobre su The CW.

Fonte: Comic Book