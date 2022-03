Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo gli ultimi annunci che hanno visto l’ingresso nel cast di Lawrence Kao, Greg Hovanessian e Matt Barr, Walker: Independence - prequel di Walker, lo show targato The CW con protagonista Jared Padalecki (Supernatural) - si prepara ad accogliere fra le sue fila un nuovo membro: è infatti giunta la notizia che Philemon Chambers apparirà in questo prossimo progetto.

L’attore ricoprirà il ruolo regolare di Augustus "Gus", lo straordinario vice sceriffo di Independence con tanta esperienza alle spalle.

Gentile, scrupoloso e sinceramente disposto ad aiutare, l’uomo si concede di esprimere a chiunque la sua opinione sul suo nuovo capo, Tom Davidson.

Walker: Indipendence, ambientato verso la fine del 1800, segue le vicende di Abby Walker, una ricca Bostoniana, il cui marito le viene ucciso davanti agli occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest.

Sulla strada verso la vendetta, incontrerà Hoyt Rawlins, un adorabile ladro in cerca di uno scopo, finendo per giungere ad Independence, in Texas, cittadina popolata da residenti diversi gli uni dagli altri, in fuga dal loro passato travagliato per inseguire i propri sogni.

La coppia lotterà con un mondo in costante evoluzione, diventando loro stessi promotori di questo cambiamento, in una città dove niente è ciò che sembra.

Padalecki figura come produttore esecutivo, insieme a Dan Lin e Lindsey Liberatore, mentre Larry Teng dirigerà il pilot, scritto da Seamus Fahey e basato su una storia elaborata da lui e dalla creatrice della serie Anna Fricke.

Fonte: Comic Book