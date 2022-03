Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 44 minuti fa

Il cast di Walker: Independence, spin-off prequel di Walker di The CW, continua a crescere. È stato infatti annunciato che Lawrence Kao e Greg Hovanessian si sono uniti al cast. Kao interpreterà Kai, mentre Hovanessian sarà Tom Davidson. Questi ultimi si uniscono almembro del cast precedentemente annunciato Matt Barr, già apparso in precedenza nella serie di punta con un altro personaggio.

Kao prenderà i panni di Kai, un giovane cinese con un viso gentile che parla correntemente l'inglese. Kai gestisce una lavanderia locale in collaborazione con il più anziano e più taciturno Bowen Sing. Ex ferroviere, Kai si è stabilito a Independence per cambiare vita, qui incontra Abby con la quale fa subito amicizia, e la aiuta a stabilirsi a Independence.

Il personaggio di Hovanessian è invece descritto come il nuovo sceriffo di Independence. Abby ha motivo di credere che Tom sia un uomo molto cattivo. Pronto a rilevare il lavoro del defunto marito di Abby, Liam, Tom è il volto della legge in città.

Il pilot di Walker: Independence sarà scritto dal produttore esecutivo dello show di punta Seamus Fahey, basato su una storia scritta da lui e dalla creatrice della serie Anna Fricke. I produttori esecutivi includeranno anche la star di Walker Jared Padalecki, insieme a Dan Lin e Lindsey Liberatore.

