Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il recente ingresso nel cast di Justin Johnson Cortez, Walker: Independence, il prequel di Walker, recentemente ordinato dalla rete televisiva The CW, ha appena accolto fra le sue fila una new entry decisamente particolare.

È stato infatti annunciato che Matt Barr, apparso già nella serie madre nei panni di Hoyt Rawlins, l’amico di Cordell (Jared Padalecki di Supernatural), prenderà parte al progetto, vestendo i panni di un personaggio avente lo stesso nome di quello da lui precedentemente interpretato.

Stando alla descrizione, il “nuovo Hoyt Rawlins” è uno sfuggente ladro di bell'aspetto, giocatore d'azzardo e fuorilegge che vive nella città di Independence.

Presuntuoso, sicuro di sé, sfacciato e un po' temerario, ebbe una relazione con la figlia dell'allevatore Lucia Montero, ma, dopo aver incontrato Abby, la sua anima da dongiovanni sembra essersi placata.

Ben consapevole dell’onestà della ragazza, Hoyt si renderà conto di quanto avrebbe da imparare e che lei potrebbe aiutarlo ad allontanarsi dalla sua vita criminale.

Lo show, ambientato alla fine del 1800, segue le vicende di Abby Walker, una ricca Bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest.

Desiderosa di vendicarsi, Abby incontrerà sulla sua strada Hoyt Rawlins, un adorabile ladro senza uno scopo. Il loro peregrinare li porterà a Independence, in Texas, dove incontreranno numerosi e disparati residenti, intenti a scappare dal loro passato travagliato e inseguire i propri sogni.

I protagonisti lotteranno con il mondo che li circonda in costante cambiamento, diventando loro stessi fautori di tale mutamento in una città dove nulla è quel che sembra.

Fonte: Comic Book