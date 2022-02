Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Justin Johnson Cortez (9-1-1: Lone Star) è entrato a far parte del cast del pilot di Walker: Independence, prequel targato The CW e prodotto da Jared Padalecki.

Cortez interpreterà Calian, membro di un gruppo di scouting indigeno al di fuori dell'Independence,. Parla correntemente l'inglese e ha sentimenti contrastanti sull'afflusso dei coloni bianchi nell'ovest. Calian è curioso delle loro innovazioni, della loro musica, della loro cultura, ma rimane cauto nel perdere le sue terre tribali. Dopo aver individuato Abby mezza morta nella boscaglia, Calian la salva e la porta alla periferia di Independence.

Walker: Independence, un prequel della serie Walker di The CW/CBS Studios, è ambientato alla fine del 1800 e segue le vicende di Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins, un adorabile ladro in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, in Texas, dove incontrano i residenti che scappano dal loro passato travagliato e inseguono i loro sogni. La nuova famiglia lotterà con ciò che li circonda che cambia, diventando essi stessi agenti del cambiamento in una città dove nulla è come sembra.

Padalecki sarà produttore esecutivo, Seamus Fahey ha scritto il pilot basato su una storia sua e di Anna Fricke.

Fonte: Deadline