Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 39 minuti fa

Grazie al successo di Walker, The CW ha deciso di sviluppare un prequel spin-off intitolato Walker: Independence. Questo nuovo progetto ora è più vicino a diventare realtà, infatti la rete ha ordinato la produzione di un episodio pilota.

Walker: Independence sarà ambientato alla fine del 1800 e seguirà le vicende di Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene ucciso davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins, un adorabile ladro in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, in Texas, dove incontrano persone che scappano dal loro passato travagliato e inseguono i loro sogni. La nostra ritrovata famiglia lotterà con il mondo attorno a loro che cambia, diventando essi stessi agenti del cambiamento in una città dove nulla è come sembra.

Il pilot del nuovo show sarà scritto dal produttore esecutivo di Walker Seamus Fahey, basato su una storia scritta da lui e dalla creatrice della serie TV Anna Fricke. I produttori esecutivi includeranno anche Dan Lin e Lindsey Liberatore.

Non resta che aspettare ulteriori notizie per questo nuovo prodotto targato The CW. È un periodo di prequel in casa The CW che ha anche annunciato The Winchesters, spin-off di Supernatural incentrato sull'omonima famiglia.

Fonte: Comic Book