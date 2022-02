Supernatural: The CW ordina il Pilot di nuova Serie TV Prequel

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Supernatural è giunto al termine lo scorso anno dopo quindici lunghe stagioni, ma il franchise continua a vivere grazie ai fan. Sarà sicuramente per questo che The CW sta pensando a uno spin-off prequel incentrato sui Winchester. Secondo un rapporto, l'emittente starebbe già lavorando a un episodio pilota e la serie TV si intitolerà The Winchesters.

Non ci sono ancora molte informazioni su questo prequel, a parte il fatto che aveva appena raggiunto la fase pilota. Non è stato ancora annunciato alcun membro del cast, ma Jensen Ackles sta supervisionando il progetto. L'attore, che ha interpretato Dean per anni in Supernatural, sarà il produttore esecutivo dello spin-off insieme alla moglie Danneel Ackles. La star riprenderà anche il suo personaggio in qualità di narratore dello show.

Robbie Thompson, che ha già lavorato in Supernatural, è stato assunto per scrivere e dirigere la serie. Lavorerà con i Jensen che stanno producendo The Winchesters attraverso la loro società di produzione Chaos Machine.

Ecco le parole di Ackles riguardo lo show:

"Quando Danneel ed io abbiamo formato la Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era la storia di John e Mary Winchester, o meglio la storia delle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come è diventata. Quindi adoro l'idea che ci ha portato fino a questo".

Al momento, non si sa se il co-protagonista di Jensen in Supernatural, Jared Padalecki, prenderà parte al prequel. La star è attualmente a lavoro su Walker - sempre per The CW - che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Fonte: Comic Book