Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Come annunciato recentemente, la rete televisiva The CW ha ufficialmente ordinato il pilot di The Winchesters, lo spin-off prequel della longeva e amata serie Supernatural - di cui già lo scorso anno si vociferava della possibile realizzazione.

Lo show, nel quale figurano in veste di produttori esecutivi Jensen Ackles (futuro Soldier Boy nella terza stagione di The Boys) e sua moglie Danneel, sarà incentrato sui genitori di Sam e Dean, John e Mary Winchester, mostrando il loro primo incontro e la nascita della loro storia d’amore e come abbiano deciso di mettere tutto in gioco per salvare il legame che li univa e il mondo intero.

Mentre si attendono notizie in merito al casting dei protagonisti principali, sono stati annunciati i primi interpreti che appariranno nella serie: si tratta di Nida Khurshid e Jojo Fleites, scritturati come regular.

Stando a quanto comunicato, Khurshid vestirà i panni di Latika Desai, una giovane cacciatrice in erba. Molto più intelligente e coraggiosa di quanto lei creda, la ragazza possiede straordinarie doti in ambito di ricerca e risoluzione dei problemi, essenziali per dominare le sue insicurezze ed affrontare la lotta contro le forze oscure.

Fleites darà invece il volto a Carlos Cervantez, descritto come disinvolto e sicuro di sé, a proprio agio nelle battaglie con i demoni e un elemento positivo per tutta la squadra quando si presentano minacce più serie.

Fonte: Deadline