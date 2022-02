Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

The Winchesters, il prequel di Supernatural incentrato sui genitori di Sam e Dean, ha iniziato il casting per i suoi protagonisti.

La serie TV racconterà la storia di John e Mary Winchester. La versione adulta dei personaggi è stata interpretata da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith e nello show originale sono state fatte vedere anche le versioni più giovani interpretate da Matt Cohen e Amy Gumenick, ma secondo quanto emerge, la produzione sta cercando due nuovi attori.

The Winchesters è stato annunciato per la prima volta a giugno 2021 e si concentrerà su John e Mary durante i primi giorni della loro storia d'amore. Jensen Ackles riprenderà il suo ruolo di Dean Winchester in qualità di narratore. La serie ha recentemente ricevuto l'ordine per un episodio pilota da The CW. Jensen e Danneel Ackles saranno i produttori esecutivi e la serie sarà scritta da Robbie Thompson, già produttore e sceneggiatore di Supernatural.

Ecco le parole di Jensen Ackles riguardo lo show:

"Quando Danneel ed io abbiamo formato la Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era quella di John e Mary Winchester, o meglio la storia delle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori. Adoro essermi imbarcato in questo viaggio".

L'annuncio di The Winchesters ha anche causato un po' di tensione tra Ackles e il co-protagonista Jared Padalecki, ma dopo averne parlato hanno chiarito i loro problemi. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio di aprile a New Orleans.

Fonte: Comic Book