The CW ordina i Prequel delle Serie TV Walker e Supernatural

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The CW attua una vera e propria sfoltita ai prodotti della sua programmazione: ben sette serie TV sono state cancellate nello stesso giorno dalla rete americana. Inoltre, queste recenti eliminazioni precedono altri rinnovi importanti non avvenuti: Batwoman e Legends of Tomorrow.

Ma l'Arrowverse continuerà con The Flash, Supergirl e Superman & Lois. The CW inoltre ha già ordinato anche altri titoli, quali Gotham Knights della DC, Walker: Independence e The Winchesters.

The Winchesters è un prequel di Supernatural incentrato su John e Mary, i genitori dei personaggi principali della serie originale, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles). Oltre alla produzione esecutiva della serie TV, Ackles riprenderà il ruolo di Dean Wichester come narratore dello show. Lo sceneggiatore di Supernatural Robbie Thompson ha scritto il pilot e sarà il produttore esecutivo, insieme a Danneel Ackles. Lo spettacolo racconterà in dettaglio la storia d'amore tra John (Drake Rodger) e Mary (Meg Donnelly) e come hanno messo tutto in gioco per salvare il loro amore e il mondo.

Independence è un prequel di Walker ambientato alla fine del 1800, e narrerà la storia di Abby Walker (Katherine McNamara), che va in cerca di vendetta dopo che suo marito è stato assassinato alla fine del 1800 e si è stabilito a Independence, in Texas. Seamus Fahey ha scritto la sceneggiatura, condividendo il merito della storia con la showrunner di Walker Anna Fricke. La coppia produrrà la serie TV insieme a Jared Padalecki e al regista Larry Teng.

Gli ordini dei nuovi show arrivano mentre The CW è in una fase di transizione: le sue attuali società madri, Warner Bros. Discovery e Paramount Global, stanno cercando di vendere la rete americana, con il gigante della televisione locale Nexstar considerato uno dei principali contendenti. Con una potenziale di vendita incombente, The CW, guidata da Mark Pedowitz, ha finora rinnovato un minor numero di serie TVe realizzato meno pilot del solito.

Fonte: The Hollywood Reporter