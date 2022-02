Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Larry Teng è stato scelto come regista e produttore esecutivo del pilot di Walker: Independence, prodotto da Jared Padalecki. Il progetto rientra nell'accordo generale di Teng con i CBS Studios.

Teng è uno dei registi di punta dei CBS Studios, ha infatti diretto episodi delle varie serie TV dell'emittente, tra cui Elementary, NCIS: Los Angeles, Hawaii Five-0, Criminal Minds e SEAL Team. Ha anche diretto l'episodio pilota dello spin-off NCIS: Hawai'i, di cui è anche produttore esecutivo.

Walker: Independence, un prequel della serie Walker di The CW/CBS Studios, è ambientato alla fine del 1800 e segue le vicende di Abby Walker, una ricca bostoniana il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins, un adorabile ladro in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, in Texas, dove incontrano i residenti che scappano dal loro passato travagliato e inseguono i loro sogni. La nuova famiglia lotterà con ciò che li circonda che cambia, diventando essi stessi agenti del cambiamento in una città dove nulla è come sembra.

Padalecki sarà produttore esecutivo, Seamus Fahey ha scritto il pilot basato su una storia sua e di Anna Fricke.

Fonte: Deadline