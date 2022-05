Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Assistiamo sempre a un sacco di cancellazioni in questo periodo dell'anno (solo per citarne alcune: Dollface, Promised Land, Pretty Smart e Saved by the Bell) e per quanto possano far male, non bruceranno mai come l'ultima notizia data dalla rete The CW - decisamente più brutale del solito. The CW ha infatti cancellato ben sette serie TV dal suo palinsesto:

Queste cancellazioni seguono quelle di Batwoman e Legends of Tomorrow, che non sono stati rinnovati da The CW, portando così il totale complessivo ad almeno nove spettacoli cancellati.

In genere, la rete tende a rinnovare la stragrande maggioranza dei suoi spettacoli in programma, ma questo è tutt'altro che un anno tipico: in primo luogo, c'erano le segnalazioni che la rete era in vendita. Quindi, probabilmente c'è il desiderio da parte della Warner Bros. di fare qualcosa di diverso con le loro proprietà DC, e questo potrebbe avere qualcosa a che fare con Naomi, Batwoman e Legends of Tomorrow che sono stati tutti tagliati. Vale la pena notare che il futuro rimane poco chiaro per Stargirl, mentre è probabile che The Flash finisca con la prossima stagione.

Non possiamo, comunque, sentirci scioccati dalle cancellazioni: nessuno degli spettacoli ha ottenuto valutazioni particolarmente positive.

Fonte: Comic Book