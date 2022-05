Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 38 minuti fa

La recente seconda stagione di Dollface sarà anche l'ultima: la commedia Hulu (e presente su Disney+) guidata da Kat Dennings non tornerà per una terza stagione.

La stagione 2, rilasciata a febbraio, ha seguito le protagoniste Jules (Dennings), Stella (Shay Mitchell), Madison (Brenda Song) e Izzy (Esther Povitsky) alla soglia dei 30 anni. Jules ora deve bilanciare il mantenimento del loro gruppo mentre tutte devono destreggiarsi tra lavoro, amore e amicizia, secondo la sinossi ufficiale.

La comica, attrice e conduttrice televisiva Lilly Singh si è unita al cast della seconda stagione nel ruolo ricorrente di Liv, una proprietaria di bar queer con un incredibile senso dell'umorismo, che ha sia una relazione che un rapporto commerciale con Stella.

Oltre a Liv, la seconda stagione ha anche introdotto Jayson Blair (Good Trouble) nei panni di un nuovo interesse amoroso per Izzy, Corinne Foxx (Beat Shazam) nei panni dell'enigmatica figlia di un magnate dell'industria musicale che riappare dal passato delle ragazze e crea una particolare amicizia con Madison e il personaggio di Luke Cook (Chilling Adventures of Sabrina), musicista e interesse amoroso per Jules.

Fonte: TVLine