Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Con i nuovi episodi in arrivo su Hulu il prossimo anno, la seconda stagione di Dollface, la comedy con protagonista Kat Dennings (la sarcastica e cinica Max di 2 Broke Girls) ha da poco accolto fra le sue fila un nuovo membro.

È stato infatti annunciato che Corinne Foxx si unirà al cast nel ruolo di Ruby, enigmatica figlia di un magnate dell'industria musicale che riemerge dal passato delle ragazze e stringe una travolgente amicizia con Madison (Brenda Song di Station 19).

L’attrice, figlia del premio Oscar Jamie Foxx, è stata recentemente coinvolta in veste di scrittrice e produttrice esecutiva per la serie Papà, non Mettermi in Imbarazzo!, la quale ha purtroppo avuto un destino infausto, venendo cancellata dopo solo una stagione.

Dollface, ideata da Jordan Weiss, segue le vicende di Jules (Dennings), che, a seguito della rottura con il fidanzato, si trova a dover riallacciare i rapporti con le amiche, che aveva smesso di frequentare per dedicarsi completamente alla sua relazione.

Grazie a loro e alla sua fervida immaginazione, la donna capirà che l’amore non è tutto nella vita, riscoprendo le gioie della vita da single.

Fonte: Deadline