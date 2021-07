Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 giugno 2021

Dopo la recente e triste notizia della cancellazione di Jupiter’s Legacy, il servizio streaming di Netflix ha deciso di porre fine, dopo una sola stagione, a un altro show da poco approdato nel catalogo.

Papà, non Metterrmi in Imbarazzo!, la comedy con protagonista e produttore esecutivo Jamie Foxx che ha debuttato lo scorso 14 aprile, non ha quindi ricevuto il semaforo verde per un nuovo ciclo di episodi e dopo sole 8 puntate si congeda dal suo pubblico.

Co-ideata da Jim Patterson (The Ranch), a cui è succeduto Bentley Kyle Evans in qualità di showrunner prima dell’inizio della produzione, la serie è vagamente ispirata al rapporto fra l’attore premio Oscar per Ray e la figlia Corinne, coinvolta in veste di produttrice esecutiva.

La trama segue le vicende di Brian Dixon (Foxx), uomo d’affari di gran successo, intenzionato ad essere il miglior genitore al mondo per la figlia adolescente Sasha, interpretata da Kyla-Drew.

Ad aiutarlo e supportarlo nel difficile compito, ci saranno suo padre Pops (David Alan Grier) e di sua sorella Chelsea (Porscha Coleman).

Fonte: Deadline