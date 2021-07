Supernatural: The CW al lavoro su una nuova Serie TV Spin-off

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 25 giugno 2021

Dopo quindici stagioni e più di 300 episodi, lo scorso anno calava il sipario sulle avventure dei fratelli Winchester, ma, per la gioia dei fan, le vicende della famiglia di cacciatori di mostri potrebbero presto tornare sul piccolo schermo.

Sembra infatti che sia in fase di sviluppo da parte della rete The CW uno spin-off di Supernatural, che vedrà coinvolti la star della serie originale, Jensen Ackles (Smallville), e sua moglie Danneel Ackles, in veste di produttori.

Stando alle poche informazioni finora trapelate, lo show sarà incentrato su John e Mary Winchester, genitori di Sam e Dean, e narrerà della nascita della loro storia d’amore e di come hanno messo tutto in gioco per salvare la loro relazione e il mondo intero.

Ackles, che presto apparirà nei panni di Soldier Boy nella terza stagione di The Boys, fungerà anche da voce narrante fuori campo.

“Dopo che Supernatural ha concluso la sua quindicesima stagione, sapevamo che non era finita, perché come diciamo nello show, 'nulla finisce mai davvero, no?’”- ha rivelato l’attore - “Quando Danneel e io abbiamo formato la Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era la storia di John e Mary Winchester, o meglio la storia delle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come è nata. Quindi amo l’idea di farci accompagnare in questo viaggio proprio da lui”.

Si tratta del terzo potenziale spin-off della longeva serie, dopo che erano stati annunciati, ma mai prodotti, Supernatural: Bloodlines e Wayward Sisters, di cui erano stati inoltre trasmessi, rispettivamente nella nona e nella tredicesima annata, dei veri e propri backdoor pilot.

Si spera a questo punto che il nuovo progetto abbia maggior fortuna e non rischi di incorrere nel medesimo triste destino.

Fonte: Comic Book