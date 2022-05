Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il mondo di Walker di The CW si sta allargando: il debutto di Walker: Independence è previsto per questo autunno e la rete ha condiviso il primo trailer del prequel in arrivo.

Walker: Independence è ambientato alla fine del 1800. Segue una ricca bostoniana di nome Abby Walker (Katherine McNamara), il cui marito viene assassinato davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso Ovest. Consumata dal bisogno di vendetta, Abby incontra Hoyt Rawlins (Matt Barr), descritto come un "adorabile canaglia in cerca di uno scopo". La coppia si ritrova presto a Independence, in Texas, dove incontrano un eclettico gruppo di cittadini che si nascondono dai loro demoni e inseguono i loro sogni, diventando agenti del cambiamento nella piccola città.

Walker: Independence sarà scritto dal produttore esecutivo dello show di punta Seamus Fahey, basato su una storia scritta da lui e dalla creatrice della serie Anna Fricke. I produttori esecutivi includeranno anche la star di Walker Jared Padalecki, insieme a Dan Lin e Lindsey Liberatore.

Fonte: Comic Book