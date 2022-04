Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il trailer della terza stagione di The Boys mostra Billy Butcher (Karl Urban) con dei superpoteri - che sembrano instabili e potrebbero portare a un disastro - e viene fortemente suggerito che Butcher abbia quindi utilizzato il Composto V. Mentre le sue nuove abilità aiuteranno a combattere i Sette, sembra che ci siano alcuni inconvenienti nell'ottenere poteri sovrumani.

Gli umani che si iniettano la sostanza spesso sviluppano superpoteri, e i Super che la utilizzano godono di un potenziamento solo temporaneamente. Il velocista dei Sette, A-Train (Jessie Usher), si inietta regolarmente il Composto V per mantenere il suo status di uomo più veloce del mondo, ma sviluppa una dipendenza e soffre di attacchi di cuore come effetto collaterale. Sebbene gli effetti collaterali possano essere debilitanti, un possibile effetto collaterale per gli esseri umani è la morte per esplosione. Tuttavia, nella prima stagione di The Boys si scopre che i bambini gestiscono il Composto V con molta più stabilità rispetto agli adulti, quindi il farmaco viene iniettato nei bambini per trasformarli in Super praticamente dalla nascita. Poiché il trailer della terza stagione di The Boys ritrae Butcher con superpoteri, la domanda rimane quale effetto avrà il Composto V su di lui.

Butcher viene visto vomitare sul suo giovane compagno di squadra Hughie Campbell (Jack Quaid) durante il trailer, che è probabilmente un "piccolo" effetto collaterale di cui parlavamo. È possibile che ciò accada solo una volta, ma se il corpo di Butcher continua a reagire in modo strano al Composto V, potrebbe essere un problema ricorrente. Dato che può essere terribilmente instabile negli adulti umani, Butcher potrebbe soffrire di effetti collaterali anche peggiori.

A un certo punto del trailer Butcher usa la sua vista laser, che pare così intensa e incontrollata che sembra che la sua faccia stia bruciando. Poiché il Composto V è un potenziamento artificiale, i poteri sviluppati da qualsiasi essere umano potrebbero non essere necessariamente compatibili con il resto della loro fisiologia. È possibile che la superpotenza di Butcher non sia accompagnata anche da un "aggiornamento" della pelle, che dovrebbe essere resistente al calore. Se sottoposto a gravi minacce, Butcher potrebbe essere costretto a usare i suoi pericolosi poteri al punto da farsi del male.

Durante le prime due stagioni di The Boys, il Butcher senza Composto V non ha mai dimostrato di avere problemi a utilizzare la violenza, ma sembra che nella terza stagione verrà spinto ben oltre i suoi limiti. I suoi metodi brutali e la sua indole volubile ricordano quelli di Patriota (Antony Starr). Mentre il pubblico è abituato a vedere il leader dei Sette comportarsi in modo riprovevole, Butcher deve ancora oltrepassare il limite fino al punto di non ritorno. Forse i suoi nuovi poteri potrebbero portarlo a uno stato ancora più instabile.

Con i nuovi personaggi in arrivo nella terza stagione di The Boys, sicuramente assisteremo a nuove tensioni e rivalità. Insieme ai vecchi personaggi che ricevono nuovi poteri, i conflitti dentro e fuori i Sette vedranno la posta in gioco alzata e le minacce ampliate. Senza dubbio, la squadra anti-Super si ritroverà in terribili situazioni che metteranno alla prova i limiti delle loro capacità di sopravvivenza. Ma è possibile che uno dei maggiori pericoli che dovranno affrontare nei nuovi episodi siano i propri poteri.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Screen Rant