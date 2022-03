Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'acquisizione di super poteri da parte di Butcher colmerà il divario genitore-figlio con Ryan? O avrà l'effetto opposto?

Il primo trailer della terza stagione di The Boys è online e, con una svolta scioccante, scopriamo che Billy Butcher ha assunto il Composto V. L'uomo che una volta viveva rigorosamente secondo "l'unico bravo Super è un Super morto" è ora lui stesso un Super. Butcher ora possiede una super forza e occhi laser, simili a quelli di Patriota.

Il trailer della terza stagione di The Boys conferma anche il ritorno di Cameron Crovetti nei panni di Ryan. Nato come risultato dello stupro di Becca da parte di Patriota, Ryan ha trascorso i primi anni della sua vita in una bolla della Vought insieme a sua madre, ma le loro vite sono cambiate dopo che il leader dei Sette ha scoperto il segreto. Una violenta battaglia per la custodia del ragazzo si è conclusa con la morte di Becca, e Billy ha promesso di tenere al sicuro il figlio della sua defunta moglie.

Gli ultimi momenti della seconda stagione di The Boys hanno visto Ryan andare via con Mallory, e non era chiaro se avrebbe continuato ad avere una presenza nella narrazione. Grazie al trailer scopriamo che rivedremo Ryan molto presto - e sembra anche piuttosto arrabbiato.

Anche se Butcher alla fine è diventato qualcosa di simile a una figura paterna per Ryan, il personaggio di Karl Urban non è mai riuscito a capire la solitudine e la paura che Ryan ha provato nell'essere un Super "in via di sviluppo". Nonostante tutti i suoi numerosi difetti genitoriali, Patriota è almeno entrato in empatia con la Super-pubertà che Ryan stava attraversando e, in uno dei pochi preziosi momenti di redenzione per il leader dei Sette, ha sinceramente aiutato suo figlio ad adattarsi alla vita del Composto V. Questa è una prospettiva che Butcher, finora, non avrebbe mai potuto offrire, e potremmo persino pensare che sia Patriota la persona migliore per crescere Ryan, dopo tutto.

Nella terza stagione di The Boys, tuttavia, Butcher avrà dei super poteri che rispecchiano abbastanza da vicino quelli di Ryan: entrambi hanno super forza, occhi laser e forse molti altri, che scopriremo col proseguire degli episodi. Con il Composto V nelle vene, ora Butcher può relazionarsi con la costante lotta di Ryan per il controllo e la sensazione di superiorità naturale che deriva dall'essere un Super. Questo lo rende un mentore migliore per il giovane? Forse no, dato che nel trailer lo si vede strappare la collana di San Cristoforo che Butcher gli ha regalato.

Mentre Ryan trarrebbe sicuramente beneficio dalla sua guida, non è necessariamente ciò di cui ha bisogno da Butcher. Negli anni prima dell'arrivo di Patriota, Becca era la madre perfetta per Ryan, che l'ha cresciuto in un ragazzo gentile e coscienzioso senza l'aiuto dei super poteri. Butcher avrebbe dovuto mantenere vivo lo spirito di Becca e assicurarsi che Ryan fosse cresciuto come avrebbe voluto. Trasformandosi in un Patriota, Butcher è l'antitesi della persona che Becca avrebbe voluto accanto a suo figlio. Quindi, quando Ryan inizia a perdere il controllo e ad avere problemi di rabbia nella terza stagione di The Boys, un Butcher altrettanto arrabbiato e altrettanto fuori controllo è davvero la figura genitoriale di Ryan ha bisogno? Il più gentile e saggio Butcher del finale della seconda stagione sosterrebbe meglio lo spirito di Becca? Ed è perché vede Butcher diventare come Patriota che Ryan si strappa via la collana?

Ottenere i super poteri potrebbe avvicinare Butcher a Ryan in un certo senso, ma a lungo termine potrebbe danneggiare maggiormente la loro relazione. Ryan non ha bisogno di un altro Patriota nella sua vita, ha bisogno di un'altra Becca.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Screen Rant