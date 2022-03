Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Inutile dirlo: il poster della terza stagione con protagonista Billy Butcher ha suscitato molteplici domande. Nel mondo di The Boys, il Composto V è l'unico motivo per cui esistono i Super. Questo è vero sia per i fumetti originali di Garth Ennis, sia per la serie TV di Amazon Prime Video, ma l'adattamento live-action prende una deviazione importante: nel materiale originale i Boys fanno uso del Composto V, avendo quindi una possibilità in più di combattere contro i Super; nella serie TV di Eric Kripke, invece, solo Kimiko ne ha fatto uso, e certamente non per scelta. L'idea che Hughie, Butcher, LM e Frenchie usino la famigerata droga della Vought non è stata nemmeno affrontata.

Lo status quo sembra però destinato a cambiare, poiché il nuovissimo poster mostra Butcher con un bel paio d'occhi luminosi. Come se ciò non fosse abbastanza inquietante, il poster è apparso accanto a una didascalia di accompagnamento: "È ora di livellare il campo di gioco". Questa potente combinazione di parole e immagini suggerisce fortemente che la terza stagione di The Boys adatterà l'idea di Garth Ennis: i nostri protagonisti sembra che assumeranno il Composto V per competere alla pari contro i migliori della Vought.

Questo però avverrà in maniera diversa dai fumetti: la squadra di Butcher aveva già preso il Composto V quando è iniziata la storia. Poiché la squadra del personaggio di Karl Urban ha trascorso 2 intere stagioni a combattere contro il Composto V, tuttavia, farne uso loro stessi comporterebbe un problema etico molto grande. E poi c'è Hughie (Jack Quaid) che adesso lavora per un dipartimento anti-Super sostenuto dal governo, e il retroscena originale di LM in cui ha assunto il Composto V da sua madre non viene trasmesso. Tutti questi cambiamenti possono portare solo a una conclusione: Billy Butcher è l'unico membro dei Boys con abbastanza motivazione e disperazione da iniettarsi effettivamente il Composto V.

Il poster potrebbe anticipare inoltre un conflitto tra i membri dei Boys. Da una parte, Billy Butcher si spinge troppo oltre e assume il Composto V in una crociata sempre più intensa contro la Vough; dall'altro, LM, Frenchie, Hughie e Kimiko si uniscono per impedire al loro amico di fare qualcosa di diabolico con le sue nuove abilità. I rapporti sono sempre stati tesi tra Butcher e gli altri: nel finale della prima stagione di The Boys, infatti, Hughie ha rimproverato Butcher per aver lasciato i suoi compagni di squadra alla mercé della Vought, e quella tensione è proseguita anche nella seconda stagione, dove la loro faida è diventata fisica. Le armi sono state deposte nel finale, ma a Butcher basta poco per sconvolgere la situazione.

Una battaglia tra Butcher e i suoi quattro colleghi nella terza stagione di The Boys suona in modo sospetto come la conclusione dei fumetti originali di Garth Ennis. Sappiamo già che Prime Video ha dato il via libera alla stagione 4 della serie TV, quindi non c'è alcun pericolo imminente che la storia di Butcher finisca presto, e se il franchise continua con questo successo, una quinta stagione (e altre) non sono certamente fuori questione. Detto questo, Butcher che prende il Composto V apre la strada all'endgame di The Boys. I fumetti e lo show non sono sempre correlati perfettamente, e non c'è alcuna garanzia che The Boys di Amazon segua esattamente lo stesso finale, ma data l'improbabilità che Hughie, LM e Frenchie assumano il Composto V nel live-action, una guerra interna ai Boys potrebbe effettivamente esserci.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

