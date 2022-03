Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Prime Video ha pubblicato un poster per la terza stagione di The Boys che sembra anticipare un enorme cambiamento per Butcher. Nel poster, il leader dei Boys sembra avere la vista laser, e la didascalia suggerisce che questa è la stagione in cui i Boys cercheranno di "livellare il campo di gioco".

Soon, it’ll be time to level the playing field. pic.twitter.com/SSbJxgGsut — THE BOYS (@TheBoysTV) March 10, 2022

La nuova stagione introdurrà una serie di nuovi Super nello show, tra cui Soldier Boy (Jensen Ackles).

"La stagione 3 è divertente perché non parla solo di Soldier Boy, ma parla della squadra di cui faceva parte, la Payback", ha recentemente affermato Kripke. "Laurie Holden interpreta la Contessa Cremisi, e poi ci sono un sacco di altri eroi che sono incredibili. Quindi, vedremo chi erano i Sette prima dei Sette. E com'era la vita per la Vought? Com'era negli anni '60, '70 e '80?".

La terza stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Comic Book