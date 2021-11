Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I Marvel Studios sono andati avanti a gran velocità durante il Disney+ Day, evento durante il quale sono stati annunciati molti nuovi prodotti che faranno il loro debutto sulla piattaforma Disney+.

Una delle rivelazioni è stata quella che riguarda il logo della serie TV I Am Groot. Sebbene non ci sia una data di uscita in questo momento, il logo presenta un felice Baby Groot che saluta il suo futuro pubblico con rampicanti frondosi intorno al titolo.

Marvel Studios' I Am Groot, an animated Original Series, coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/4hpCsxzLkG — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 12, 2021

Il regista e sceneggiatore americano James Gunn, autore dei film Guardiani della Galassia Vol. 1 e 2, ha appena iniziato a girare il terzo capitolo dell'omonimo adattamento dei fumetti Marvel, che uscirà nel 2023.

Non c'è ancora un cast confermato della serie animata e neanche una data di uscita. Inoltre non è stata confermata la presenta di Vin Diesel per riprendere il ruolo di Groot. L'unico dettaglio ufficiale è che il regista Gunn, sarà il produttore esecutivo.

Il personaggio di Groot si vedrà anche nel film Thor: Love and Thunder a luglio del 2022.

I Am Groot si unisce ad una lunga lista di serie TV Marvel confermate in fase di sviluppo, quali Moon Knight , She-Hulk , Ironheart , X-Men '97, Echo e What If... ? con la seconda stagione.

La prossima serie Marvel in arrivo è Hawkeye che debutterà il 24 novembre.

Fonte: Collider