Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Come sappiamo Ironheart, attualmente in fase di sviluppo, vedrà come protagonista Dominique Thorne nei panni di Riri Williams. Mentre dovremo aspettare prima di vederla in azione, Disney e Marvel hanno dato ai fan una piccola anticipazione durante il Disney+ Day, mostrando il logo ufficiale della serie.

Riri Williams è una studentessa di ingegneria di 15 anni che frequenta il MIT con le borse di studio. Lavorando da sola, non avendo una ricchezza famigliare, Riri disegna un'armatura simile a quella di Ironman usando materiale rubato dai laboratori del campus.

Attualmente non si conosce la data di debutto di Ironheart.

Fonte: Comic Book