Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Recentemente si è aggiunto un nuovo membro al cast di Ironheart, la nuova serie TV Marvel: si tratta di Shakira Barrera, in un ruolo ancora sconosciuto.

L'attrice si unirà al cast guidato da Dominique Thorne nei panni di Ironheart/Riri Williams, Anthony Ramos come The Hood, Lyric Ross, Shea Couleé, Zoe Terakes, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana e Harper Anthony in ruoli ancora sconosciuti. La produzione è attualmente in corso.

Ironheart è stata per la prima volta confermata durante la presentazione del Disney Investor Day nel 2020. Lo show segue i passi di Riri, un adolescente geniale che tenta di creare un armatura simile a quella di Iron Man, ancora più forte.

Prima della serie TV in arrivo su Disney+, Riri Williams dovrebbe fare il suo debutto nell'MCU in Black Panther: Wakanda Forever.

Ironheart dovrebbe debuttare su Disney+ alla fine del 2023.

Fonte: Comic Book