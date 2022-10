Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

L’universo nel quale si muoverà Riri Williams, la nuova supereroina del prossimo tassello del MCU, si espande sempre più, popolandosi di un gran numero di personaggi con cui la giovane si troverà a incrociare la strada.

A seguito dello scorso annuncio dell’ingresso nel cast di Rashida “Sheedz” Olayiwola, è giunta recentemente online la notizia che anche Paul Calderón apparirà nell’attesa serie targata Disney+ Ironheart.

L’attore, conosciuto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla seconda stagione di Fear the Walking Dead nei panni del leader de La Colonia, Alejandro Nuñez, e per aver dato il volto al detective Santiago “Jimmy” Robertson in Bosch, è stato scritturato per un ruolo al momento top secret.

Lo show seguirà le vicende della giovane e geniale inventrice Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, che arriverà a costruire una sofisticata armatura al pari di quella creata dal compianto Tony Stark.

La pubblicazione della premiere nel catalogo di Disney+ è stata programmata per la fine del 2023.

Fonte: Comic Book