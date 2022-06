Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre Samuel L. Jackson è recentemente intervenuto aggiornando sullo stato dei lavori di Secret Invasion, proseguono le attività intorno a un altro show basato sui fumetti della Casa delle Idee: Ironheart.

È stato infatti annunciato che Manny Montana (Good Girls) apparirà nello show in un ruolo ancora sconosciuto, affiancandosi così ai già confermati Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross (This Is Us) e Harper Anthony.

A darne la conferma è stato l’attore stesso, pubblicando sul suo account di Instagram un post, che manifesta tutto l’entusiasmo da lui provato per il nuovo progetto.

La serie seguirà le vicende di Riri Williams (Thorne), una giovane adolescente, prodigio della tecnologia, che utilizzerà il proprio ingegno e le innate abilità per costruirsi un’armatura molto simile a quella di Iron Man.

Il personaggio, prima di essere protagonista dello show, farà il debutto ufficiale nel MCU nella pellicola Black Panther: Wakanda Forever, attesa sul grande schermo a novembre.

Fonte: Comic Book