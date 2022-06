Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Con il recente debutto di Ms. Marvel e l’atteso esordio di She-Hulk, programmato per il 17 agosto, si torna a parlare dei prossimi progetti legati ai fumetti della Casa delle Idee, e uno dei più bramati è sicuramente Secret Invasion.

Lo show, che adatterà una delle storie più interessati mai apparse nelle pagine dei comics, si concentrerà sull’invasione della terra da parte degli alieni Skrull, già apparsi sul grande nella pellicola Captain Marvel, e vedrà fra i protagonisti l’iconico Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, di cui pare verranno rivelati maggiori dettagli riguardo la vita privata.

Proprio l’attore, che tornerà nel MCU anche in The Marvels, sequel del film incentrato sull’eroina Carol Danvers, è recentemente intervenuto, rivelando di non aver ancora concluso i lavori su entrambi i progetti, ma di dover presto tornare sul set per completare il tutto:

“No. Non ho ancora finito. Tornerò a Londra ad un certo punto durante il mese di agosto. Devo rimettermi all’opera su The Marvels e poi devo anche terminare i lavori su Secret Invasion”.

Il cast dello show vedrà la presenza anche di Ben Mendelsohn, Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Christopher McDonald, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman (The Crown), Don Cheadle, Dermot Mulroney ed Emilia Clarke (Il Trono di Spade).

Fonte: Comic Book