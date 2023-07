Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

I Marvel Studios stanno lavorando senza sosta al fine di ampliare la loro gamma di progetti, con la vista rivolta alla Fase 5. L'obiettivo è sviluppare una serie di proposte che porteranno alla monumentale conclusione della Saga del Multiverso nella Fase 6, un evento che i fan attendono con trepidazione e curiosità.

Tra i progetti più recenti c'è Secret Invasion, che vede Samuel L. Jackson nei panni del protagonista. I primi due episodi - già disponibili su Disney+ - hanno suscitato delle reazioni iniziali contrastanti, lasciando intendere che la serie TV potrebbe svilupparsi come una lenta ma costante crescita di tensione e coinvolgimento.

Uno dei punti di forza della serie è indubbiamente il trionfante ritorno di Jackson nel ruolo di Nick Fury, un personaggio che l'attore sembra avere addirittura migliorato. Attualmente, l'attore è impegnato in una serie di interviste promozionali per lo spettacolo, durante le quali ha sottolineato come i Marvel Studios non abbiano esitato ad affrontare temi delicati e importanti, come il razzismo:

"Nick Fury è un uomo di colore con molto potere, che potrebbe essere ridimensionato in ogni momento da qualcun altro che pronuncia una frase specifica o che cambia la direzione della propria carriera a causa di ciò. Rhodey e Fury sono giunti a un punto in cui possediamo una certa quota di potere. Anche se siamo migliori di chi sta al vertice, dobbiamo comunque moderarci in un modo specifico. E la Marvel non ha avuto paura di permetterci di esplorare ciò".

Jackson ha poi svelato che per delineare il background del personaggio di Nick Fury, la serie TV si è avvalsa di esperienze personali dell'attore:

"Ogni estate prendevo il treno da Chattanooga, Tennessee a Washington, DC. Non potevo entrare nel vagone ristorante perché era segregato. Quando salivo sul treno mi davano una scatola da scarpe con del cibo all'interno, che poi mangiavo. Abbiamo usato queste esperienze personali per plasmare la storia di Nick Fury, per dare profondità e autenticità al racconto su come non sia sempre stato così potente, o su come veda l'America in un modo diverso".

Secret Invasion è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book