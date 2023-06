Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

“C'è un'invasione in corso e non possiamo riconoscere neanche gli invasori”.

L’arco narrativo racchiuso all’interno degli eventi raccontati in Avengers si è concluso con Endgame, ultimo capitolo della saga dedicata alla squadra di supereroi che difende la Terra dall’invasione aliena e dalla minaccia di Thanos. Il film è uscito nelle sale nel 2019 e ha di fatto concluso la Prima Fase del Marvel Cinematic Universe.

La Seconda Fase è già iniziata anche sul piccolo schermo, grazie alla collaborazione di Disney e Marvel, che sta fruttando un interessamento rilevante tra gli spettatori. Basti pensare, per esempio, al successo di Loki e WandaVision.

La casa delle idee e la casa di Topolino si incontrano ancora con un nuovo progetto live-action, ispirato all'omonima saga di fumetti di Brian Michael Bendis, Secret Invasion.

Trama e Cast

Ambientata cinque anni dopo Avengers: Endgame, la serie TV vede Nick Fury (Samuel L. Jackson) - ex direttore dello S.H.I.E.L.D. - che apprende di un'invasione clandestina sulla Terra da parte di una fazione aliena, gli Skrull. Il protagonista decide così di riunire i suoi alleati Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn). Insieme dovranno contrastare i potenti mutaforma che hanno silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti del pianeta.

Nel cast sono presenti anche Don Cheadle (James Rodhes), Kingsley Ben-Adir (Gravik), Emilia Clarke (G’iah), Dermot Mulroney (Presidente Ritson), Olivia Colman (Sonya Falsworth) e Killian Scott (Fiz).

Secondo la descrizione ufficiale, "Secret Invasion è la prima serie TV crossover dell'MCU, che mostra una fazione di Skrull mutaforma, infiltrati sulla Terra per anni nei più alti ranghi di comando del mondo".

Produzione e approfondimenti

Tra thriller di spionaggio politico e fantascientifico, lo spettacolo è scritto e prodotto da Kyle Bradstreet (Mr. Robot), mentre dietro la macchina da presa lavorano Thomas Bezucha (Big Eden) e Ali Selim (In Treatment).

Selim ha svelato che per raccontare il percorso che compie Nick Fury ci sono alcuni titoli cult della storia del cinema, usati come punti di riferimento:

"Abbiamo parlato molto dei classici noir di spionaggio, come Il Terzo Uomo. Mentre Nick affronta la situazione, esce da un noir ed entra in un western. Diventa il pistolero solitario che cammina lungo Main Street cercando i cattivi da sconfiggere. Passiamo da Il Terzo Uomo a John Wayne in Sentieri Selvaggi, e Samuel passa senza sforzo dall'uno all’altro".

Kevin Feige - presidente dei Marvel Studios - ha parlato di un progetto diverso da quelli plasmati in passato:

"Volevamo fare una serie TV che ci permettesse di fare qualcosa di diverso da quanto visto finora. È piuttosto oscura in senso figurato e letterale. È un po' torbida, piuttosto labirintica in termini di narrazione e di quantità di persone che si incrociano tra loro".

Samuel L. Jackson ha inoltre sottolineato che saranno evidenti alcuni aspetti della vita di Nick Fury che i fan ancora non conoscono:

"Questo è uno show più dark. Sarà un thriller eccitante. Non saprete mai chi sono le persone – sono Skrull o sono umani?".

Dopo essere apparso nel film del 2019 Spider-Man: Far From Home, l’ex agente della CIA si è rivelato come uno Skrull mutaforma fino alla scena post-credit, che ha mostrato il vero Fury, intento a lavorare di nascosto da qualche parte nello spazio.

Il protagonista apparirà per la prima volta senza benda sull’occhio, l’elemento che ha caratterizzato il personaggio finora. A tal proposito, Jackson ha affermato:

"Semplicemente non la indossa. La benda fa parte di chi era il forte Nick Fury. Adesso invece è vulnerabile, lo guardi e vedi che non è una persona perfettamente indistruttibile. Non si sente come il sé stesso del passato. Anche Nick Fury può essere scosso, sapete? È lì che cerca di elaborare cosa cazzo è successo. E qual è il suo posto nel mondo. La morte di Iron Man, la morte di Vedova Nera, quella roba che stava succedendo...sta semplicemente cercando di capire".

Lo spettacolo è inserito nella Fase 5 del MCU insieme alle pellicole Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels e ai futuri progetti come Echo e la seconda stagione di Loki.

Trailer e data di uscita

Di seguito, le anteprime rilasciate dai canali ufficiali della Marvel.

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno, con 6 episodi che dureranno circa 60 minuti.