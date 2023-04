Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Le anteprime di Secret Invasion finora rilasciate hanno mostrato Nick Fury senza la benda sull'occhio, elemento quasi caratteristico del personaggio. A tal proposito è intervenuto il suo interprete Samuel L. Jackson, il quale ha affermato che l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. ha abbandonato la benda perché è una "decisione del personaggio":

"Semplicemente non la indossa. La benda fa parte di chi era il forte Nick Fury. Adesso invece è vulnerabile, lo guardi e vedi che non è una persona perfettamente indistruttibile. Non si sente come il sé stesso del passato. Anche Nick Fury può essere scosso, sapete? È lì che cerca di elaborare cosa cazzo è successo. E qual è il suo posto nel mondo. La morte di Iron Man, la morte di Vedova Nera, quella roba che stava succedendo...sta semplicemente cercando di capire".

Secondo la descrizione ufficiale rilasciata da Disney+, "In Secret Invasion dei Marvel Studios, Samuel L. Jackson è il protagonista Nick Fury, mentre Ben Mendelsohn è lo Skrull Talos, personaggi introdotti in Captain Marvel. Il crossover della presenta una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra anni prima".

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno.

Fonte: Comic Book