Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Ottime notizie per Loki: la serie TV dei Marvel Studios recentemente conclusa ha ottenuto incredibili numeri sia per la premiere sia per il finale di stagione, superando le altre serie originali Marvel rilasciate su Disney+. I data tracker, infatti, riportano che 1,9 milioni di famiglie statunitensi hanno trasmesso in streaming il finale della prima stagione dal 14 al 18 luglio: il sesto episodio di Loki è ora il finale di stagione più visto dei tre spettacoli Marvel, superando quello di WandaVision (1,4 milioni di famiglie nei primi cinque giorni) e di The Falcon and The Winter Soldier (1,7 milioni di famiglie).

Nei territori internazionali, Loki ha ottenuto ottimi numeri anche nel Regno Unito (300k famiglie), Germania (96k) e Australia (12k), superando WandaVision (209k nel Regno Unito, Germania 42k, Australia 7k) e The Falcon and The Winter Soldier (Regno Unito 254k, Germania 78k, Australia 10k).

WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book