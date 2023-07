Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo il rilascio di Secret Invasion, la seconda stagione di Loki è il prossimo titolo dei Marvel Studios in arrivo su Disney+. I nuovi episodi vedranno il ritorno di molti personaggi, tra cui il Mobius M. Mobius di Owen Wilson.

Anche se l'attore non ha svelato molti dettagli sul suo ruolo nell'inedito capitolo, ha affermato che i fan potranno aspettarsi un approfondimento della storia di Mobius:

"Pensavo che mi sarei divertito, ma mi è davvero piaciuta", ha raccontato Wilson della sua esperienza nella prima stagione. "Sono stato fortunato a lavorare a molti film e a divertirmi sempre, ma in Loki mi sono divertito molto, anche nella seconda stagione. Forse anche di più, perché la storia di Mobius va ancora più in profondità".

Originariamente, il personaggio di Mobius avrebbe dovuto avere una backstory nella prima stagione - o almeno alcune scene con la sua famiglia prima che diventasse un membro della TVA. A tal proposito è intervenuta l'ex regista Kate Herron:

"Ne avevamo parlato, penso che ci fossero alcune bozze della sceneggiatura in cui si vedeva una famiglia o una vita diversa, ma alla fine tutti abbiamo deciso che non sappiamo ancora cosa fosse. E penso che sia emozionante, no? Perché hai più spazio di manovra per esplorare il personaggio. Credo che sia più doloroso, quando sta per essere cancellato, sentirlo dire: 'E se avessi una famiglia?'. Perché forse ce l'ha, o forse no. Non so che direzione vogliano prendere gli sceneggiatori".

La seconda stagione di Loki sarà rilasciata su Disney+ il 6 ottobre.

Fonte: Comic Book