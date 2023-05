Loki 2: annunciata la Data di Uscita della Prossima Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo le ultime notizie che vedevano posticipata la seconda stagione di Loki, i Marvel Studios ne danno la conferma: la nuova stagione della serie TV sarà rilasciata su Disney+ il 6 ottobre.

Marvel Studios­čĄŁ@DisneyPlus



A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023

La serie TV ha aperto alcune porte importanti per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo il suo strabiliante finale di stagione. L'ultimo episodio ha aperto al multiverso e ci ha presentato Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), ma sembra che lo scrittore capo della prima stagione, Michael Waldron, pensi che i nuovi episodi possano addirittura superare i precedenti:

"Beh, voglio dire, guardate cosa hanno fatto Kasra Farahani, la nostra scenografa, e Christine Wada, la nostra costumista. E cosa ha fatto l'intera troupe per stabilire l'aspetto dello spettacolo. Cosa si può dire se non che è assolutamente spettacolare? Non sembra un prodotto per la TV. Hanno fatto un lavoro incredibile. Benson e Morehead sono fantastici, sono brillanti. Penso che faranno quello che fanno tutti in questo progetto: portarlo a un livello superiore. Prenderanno ciò che è stato fantastico e lo adatteranno con i loro fantastici istinti, e si spera che creeranno qualcosa di ancora migliore".

