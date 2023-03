Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Grazie alla scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i fan hanno intuito che nella seconda stagione di Loki avrebbero rivisto il Kang di Jonathan Majors. Mentre finora ciò è stato solo una supposizione, un nuovo rapporto conferma ufficialmente che l'attore apparirà nel prossimo capitolo della serie TV.

Considerando i recenti sviluppi, tuttavia, lo status di Majors nello spettacolo - e con la Marvel nel suo insieme - è ora incerto, dato che l'attore è stato arrestato con l'accusa di aggressione durante lo scorso fine settimana. Nonostante diverse accuse che vanno dall'aggressione di terzo grado alle molestie aggravate, l'avvocato di Majors afferma che ci sono prove che lo scagioneranno:

"Jonathan Majors è completamente innocente, ed è probabilmente vittima di un alterco con una donna che conosce", ha dichiarato l'avvocato della difesa penale Priya Chaudhry. "Stiamo rapidamente raccogliendo e presentando prove al procuratore distrettuale con l'aspettativa che tutte le accuse vengano ritirate immediatamente. Tutte le prove dimostrano che il signor Majors è del tutto innocente e non l'ha aggredita in alcun modo. Purtroppo, questo incidente è avvenuto perché questa donna stava attraversando una crisi emotiva, per la quale è stata portata in ospedale ieri. L'NYPD è tenuta a effettuare un arresto in queste situazioni, e questa è l'unica ragione per cui il signor Majors è stato arrestato. Ci aspettiamo che queste accuse cadano presto".

Per quanto riguarda la data di uscita della nuova stagione di Loki, Disney+ ha recentemente aggiornato la finestra di uscita da "Estate 2023" a "Prossimamente".

Fonte: Comic Book