Loki 2: Disney+ posticipa la Data di Uscita della nuova Stagione?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo le pessime notizie sulla data di uscita della seconda stagione di What If...?, ne arrivano altrettante per quella di Loki: mentre la sua data di debutto è stata finora fissata per l'estate 2023, Disney+ ha recentemente aggiornato la finestra di uscita da "Estate 2023" a "Prossimamente".

L'aggiornamento mette quindi in dubbio la data di uscita inizialmente pianificata del secondo capitolo, e non solo, potrebbe influenzare anche quelle di Secret Invasion, Echo, X-Men '97, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil: Born Again e Spider-Man: Freshman Year.

Essendo l'unica delle prossime serie TV Disney+ dell'MCU ad aver rilasciato un trailer, Secret Invasion potrebbe essere il prossimo spettacolo a vedere la luce del Sole.

La piattaforma ha ordinato le prossime tre uscite dell'MCU nel seguente ordine: Secret Invasion, What If...? (stagione 2) e Loki (stagione 2), ma non è chiaro se l'elenco sia indicativo della loro cronologia di rilascio.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Perché la seconda stagione di Loki potrebbe essere posticipata?

Avendo iniziato la produzione lo scorso giugno, e conclusa a ottobre, la seconda stagione di Loki è ormai pronta da tempo, tanto che la data di uscita prevista per l'estate 2023 è stata generalmente vista come una delle poche certezze nella lista dei progetti dell'MCU.

Un recente spot che evidenziava le uscite di Disney+ e Hulu nel 2023, includeva filmati sia di Secret Invasion che del prossimo capitolo di Loki. Quindi, anche se nessuno dei due spettacoli arriverà entro l'estate, entrambi dovrebbero comunque essere rilasciati entro la fine dell'anno.

Ma solo perché Disney+ ora affianca la dicitura "Coming Soon" alla seconda stagione di Loki, ciò non conferma ufficialmente che non debutterà entro fine settembre. Questo potrebbe essere solo un dettaglio che conceda ai Marvel Studios più spazio di manovra se qualcosa non dovesse andare come previsto.

Per quanto riguarda questo apparente ritardo, la causa più probabile deriva dal voler concedere più tempo per il lavoro di VFX- dato che molte delle recenti uscite dei Marvel Studios sono state criticate dai fan per la CGI scadente.

Fonte: The Direct