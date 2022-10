Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre un racconto è da poco arrivato al suo epilogo e il pubblico ha salutato le spassose vicende legali dell’avvocatessa Jennifer Walters di She-Hulk: Attorney at Law, un inedito capitolo dell’amato MCU è sempre più vicino a mostrarsi agli occhi dei fan.

Dopo la recente notizia della promozione a regular di Eugene Cordero (doppiatore originale del guardiamarina Sam Rutherford in Star Trek: Lower Decks), arrivano nuovi aggiornamenti in merito al secondo arco narrativo di Loki: pare infatti che si siano recentemente concluse le riprese dei prossimi episodi.

Come per tutte le produzioni legate al prolifico franchise è possibile che in seguito cast e troupe si riuniranno per effettuare dei lavori aggiuntivi, ma notizie in merito non sono ancora trapelate.

In attesa di maggiori dettagli su quel che attenderà l’astuto Dio degli Inganni di Tom Hiddleston (The Essex Serpent), vi ricordiamo che la finestra di lancio della seconda stagione è stata fissata per la prossima estate.

Fonte: Comic Book