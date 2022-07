Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante il panel del Comic-Con, i Marvel Studios - come parte della grande rivelazione relativa alla Fase 5 dell'MCU - hanno annunciato che Loki tornerà su Disney+ con la seconda stagione la prossima estate.

Nel frattempo sono state condivise molteplici foto dal set del prossimo lotto di episodi, attualmente in fase di produzione.

Con Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ampliano fortemente la portata del multiverso, speriamo vivamente di vedere alcune varianti davvero bizzarre e strane linee temporali alternative nei prossimi episodi. La prima stagione non aveva deluso sotto questo aspetto, in particolare il viaggio alla fine dei tempi - popolato da diverse varianti di Loki.

Fonte: TVLine