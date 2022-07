Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La seconda stagione di Loki è attualmente in fase di riprese a Londra, con Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Guru Mbatha-Raw che riprenderanno i propri ruoli. I dettagli su questa nuova stagione sono ancora poco chiari.

L'ultima serie di foto dal set mostrano Hiddleston e Wilson che si dirigono sul set. Queste immagini non sono particolarmente illuminanti, ma meglio che niente.

📸New: Tom Hiddleston and Owen Wilson today on the set Loki season 2. pic.twitter.com/yjrPRwgseE — Best of Tom Hiddleston (@bestoftwh) July 11, 2022

Con Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ampliano fortemente la portata del multiverso, speriamo vivamente di vedere alcune varianti davvero bizzarre e strane linee temporali alternative, nei prossimi episodi. La prima stagione non aveva deluso sotto questo aspetto, in particolare il viaggio alla fine dei tempi, popolato da varianti rinnegate di Loki, in clandestinità.

La seconda stagione di Loki dovrebbe debuttare nell'estate del 2023, fino ad allora non ci resta che aspettare ulteriori notizie.

La prima stagione è invece disponibile su Disney+.

Fonte: We Got This Covered